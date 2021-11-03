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Тина Кароль позировала в прозрачной ткани на голое тело: пикантные фото

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 11:32
Тина Кароль позировала в прозрачной ткани на голое тело: пикантные фото Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая на днях выпустила провокационный клип на песню "Двойной рай" и сменила имидж, взбудоражила поклонников новой пикантной фотосессией.

Откровенные кадры, на которых она позировала обнаженной, были опубликованы на Instagram-страничке певицы.

36-летняя артистка позировала перед объективом в прозрачном пышном платье-сетке, которое она надела на голое тело. Через пикантный наряд просвечиваются аппетитные и подтянутые формы Тины.

Тина Кароль позировала в прозрачной ткани на голое тело: пикантные фотоТина Кароль позировала в прозрачной ткани на голое тело: пикантные фото

Собранный низкий хвост, рваная челка и сдержанный макияж в персиковых тонах добавили кадрам дерзости и загадочности.

Тина Кароль позировала в прозрачной ткани на голое тело: пикантные фотоТина Кароль позировала в прозрачной ткани на голое тело: пикантные фото

Тина Кароль снялась в чувственной съемке без белья (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я стала наконец-то писать и музыку, и тексты, и очень счастлива. Я была разной – смелой и решительной, меланхоличной и грустной, но настолько сексуальной и мелодичной - никогда. Я очень радуюсь этим трекам", - приводится в подписи высказывание Кароль.

"Двойной рай - твои глаза! И только для тебя каждый мой концерт", - добавила певица.

Поклонники пришли в восторг от таких чувственных и одновременно нежных кадров Тины и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Невероятная! Нежная!
  • С каждой "Новой Тиной" я люблю ее ещё больше
  • Шикарная!
  • Очень красивая фотосессия
  • Яка краса
  • Новий образ просто неймовірно красивий
  • Невероятная!
  • Божественная!
  • Какая красивая и уверенная женщина, обворожительня и сексуальная
  • А глаза вновь загорелись
  • Дуже красиво. Романтично та ніжно

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о ревности сына и его неудобных мужских вопросах.

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