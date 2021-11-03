Тина Кароль позировала в прозрачной ткани на голое тело: пикантные фото
Украинская поп-дива Тина Кароль, которая на днях выпустила провокационный клип на песню "Двойной рай" и сменила имидж, взбудоражила поклонников новой пикантной фотосессией.
Откровенные кадры, на которых она позировала обнаженной, были опубликованы на Instagram-страничке певицы.
36-летняя артистка позировала перед объективом в прозрачном пышном платье-сетке, которое она надела на голое тело. Через пикантный наряд просвечиваются аппетитные и подтянутые формы Тины.
Собранный низкий хвост, рваная челка и сдержанный макияж в персиковых тонах добавили кадрам дерзости и загадочности.
Тина Кароль снялась в чувственной съемке без белья (фото: instagram.com/tina_karol)
"Я стала наконец-то писать и музыку, и тексты, и очень счастлива. Я была разной – смелой и решительной, меланхоличной и грустной, но настолько сексуальной и мелодичной - никогда. Я очень радуюсь этим трекам", - приводится в подписи высказывание Кароль.
"Двойной рай - твои глаза! И только для тебя каждый мой концерт", - добавила певица.
Поклонники пришли в восторг от таких чувственных и одновременно нежных кадров Тины и засыпали ее комплиментами в комментариях.
- Невероятная! Нежная!
- С каждой "Новой Тиной" я люблю ее ещё больше
- Шикарная!
- Очень красивая фотосессия
- Яка краса
- Новий образ просто неймовірно красивий
- Невероятная!
- Божественная!
- Какая красивая и уверенная женщина, обворожительня и сексуальная
- А глаза вновь загорелись
- Дуже красиво. Романтично та ніжно
Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о ревности сына и его неудобных мужских вопросах.