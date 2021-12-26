Тина Кароль раскрыла, вернется ли ее сын в Украину: "он не мажор"

Тина очень любит ездить в гости к сыну, который живет там в украинской семье.

"Он с детства привык, что у меня есть концерты, я куда-то уезжаю. Мы договорились с ним, что, давай, ты попробуешь в Англии. Он попробовал. Но ведь он живет в украинской семье, там и борщи, и вот эти пироги, и вареники, и любовь такая. Эта семья посланная мне Господом просто. Я туда приезжаю, всегда говорю: "Здесь мой ретрит". Моя отдельная другая сторона отдыха. Сейчас он вообще во мне так часто уже и не нуждается. Он разговаривает со мной на украинском и русском. Но он иногда просит: "Ты можешь не говорить по-английски? Он у тебя такой американский!", - говорит артистка.

При этом звездная мама уверена, что Вениамин вернется в родную страну.

"Я воспитываю лидера. И он должен знать, мы все одни приходим в этот мир и одни уходим из него. Он все равно вернется, то, как я это чувствую, в Украину, очень скоро, на самом деле. Потому что мне нужно было дать ему основу. Он не мажор, не мамин сын. Он мамин сын дома. Но не там", - рассказала Кароль.

Исполнительница также поделилась, как наследник отреагировал на ее изменения в ее внешности - недавно она сделала новую стрижку с челкой. А еще Тине нравится, что Веня уже стал выше нее.

"Он мне сказал: "Я знаю, для чего ты это сделала. Чтобы быть еще моложе. Все в классе говорят, что у тебя мама очень красивая. Что, ты ищешь себе кого-нибудь?". Он уже выше меня. И весит больше меня. Ура, наконец! Наконец-то я в аэропорту и в магазине буду "сестрой", - поделилась певица.

Отметим ,что 13-летний Вениамин учится в престижной школе Repton Preparatory. Мальчик танцует гопак, играет на фортепиано и барабанах, и занимается фехтованием, а также демонстрирует успехи в учебе.

Тина Кароль видится с сыном Вениамином только на каникулах (фото: instagram.com/tina_karol)