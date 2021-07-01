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Тина Кароль устроила сексуальные танцы на роликах в лифте: горячее видео

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Четверг 01 июля 2021 13:41
Тина Кароль устроила сексуальные танцы на роликах в лифте: горячее видео Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Марина Настевич

Украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников новым клипом - артистка выпустила ошеломительное видео на песню "Красиво".

Премьера видеоработы, режиссером которой выступил Indy Hait, состоялась на официальном Youtube-канале певицы.

Действие клипа "Красиво" происходит в лифте. Певица заходит в него в строгом образе, но уже при движении лифта наверх начинает танцевать, срывая с себя костюм, и перевоплощается в настоящую диско диву. Лифт крутится по своей оси и в итоге зависает между этажами в невесомости.

Тина Кароль устроила сексуальные танцы на роликах в лифте: горячее видео

Кароль демонстрирует зрителям состояние влюбленности и неприкрытое кокетство.

"Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня "Красиво" - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор", - говорит Тина.

Хореографом-постановщиком клипа выступила Марина Кущева, которая ранее работала над клипами "Скандал", "Хороший парень" и лайв шоу "Красиво".

В новом клипе Кароль танцует на эффектных туфлях-роликах в черном полупрозрачном комбинезоне. Волосы она собрала в эффектный пучок.

Тина Кароль устроила сексуальные танцы на роликах в лифте: горячее видео

"Есть много вариаций "танцев на роликах", но то, что делает Тина - еще не было! Туфли на высоком каблуке закреплены на платформе роликов, что делает хореографию сложной для исполнения, и очень сексуальной для восприятия. Такая техника танца была воплощена исключительно благодаря перфекционизму Тины!" - говорит Марина.

Тина Кароль устроила сексуальные танцы на роликах в лифте: горячее видеоТина Кароль устроила сексуальные танцы на роликах в лифте: горячее видео

Тина Кароль предстала в пикантном образе дивы диско в новом клипе "Красиво" (фото: пресс-служба певицы)

Отметим, что песня "Красиво" является заглавным треком нового одноименного альбома Тины Кароль. Альбом покорил стриминговые чарты Украины, Азербайджана, Беларуси и Грузии, а также Казахстана, откуда певица недавно вернулась из промо-тура в его поддержку.

Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила публику, представ полностью обнаженной и с питоном на шее. Таким оригинальным образом артистка анонсировала выход клипа на трек "Красиво".

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