Тина Кароль устроила сексуальные танцы на роликах в лифте: горячее видео
Украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников новым клипом - артистка выпустила ошеломительное видео на песню "Красиво".
Премьера видеоработы, режиссером которой выступил Indy Hait, состоялась на официальном Youtube-канале певицы.
Действие клипа "Красиво" происходит в лифте. Певица заходит в него в строгом образе, но уже при движении лифта наверх начинает танцевать, срывая с себя костюм, и перевоплощается в настоящую диско диву. Лифт крутится по своей оси и в итоге зависает между этажами в невесомости.
Кароль демонстрирует зрителям состояние влюбленности и неприкрытое кокетство.
"Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня "Красиво" - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор", - говорит Тина.
Хореографом-постановщиком клипа выступила Марина Кущева, которая ранее работала над клипами "Скандал", "Хороший парень" и лайв шоу "Красиво".
В новом клипе Кароль танцует на эффектных туфлях-роликах в черном полупрозрачном комбинезоне. Волосы она собрала в эффектный пучок.
"Есть много вариаций "танцев на роликах", но то, что делает Тина - еще не было! Туфли на высоком каблуке закреплены на платформе роликов, что делает хореографию сложной для исполнения, и очень сексуальной для восприятия. Такая техника танца была воплощена исключительно благодаря перфекционизму Тины!" - говорит Марина.
Тина Кароль предстала в пикантном образе дивы диско в новом клипе "Красиво" (фото: пресс-служба певицы)
Отметим, что песня "Красиво" является заглавным треком нового одноименного альбома Тины Кароль. Альбом покорил стриминговые чарты Украины, Азербайджана, Беларуси и Грузии, а также Казахстана, откуда певица недавно вернулась из промо-тура в его поддержку.
Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила публику, представ полностью обнаженной и с питоном на шее. Таким оригинальным образом артистка анонсировала выход клипа на трек "Красиво".