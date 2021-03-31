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Тина Кароль восхитила натуральной красотой на фото без макияжа

Автор: Lite

Знаменитая певица Тина Кароль, которая недавно рассекретила свою диету, поделилась в сети весьма откровенным кадром. Артистка решила показать свою натуральную красоту и выложила фото лица без капли макияжа.

Соответствующий снимок звезда опубликовала в разделе Сториз своего Instagram.

Тина сделала селфи, позируя в черной майке и с немного растрепанными распущенными волосами. Артистка не стала наносить косметику, так что можно хорошо рассмотреть ее натуральное лицо. При этом она нежно и несколько грустно улыбается.

"Начнем", - загадочно подписала фото Кароль.

Тина Кароль показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники звезды делятся впечатлениями от ее фото без макияжа на фан-страничках Кароль.

  • Природна краса також чарівна
  • Красавица!
  • Милая девочка!
  • Настоящая, а значит прекрасная!!!
  • Хорошенькая, но уставшая.
  • Гарна!!!
  • Чому сумна?

Также певица поделилась мини-видео на своей страничке, которым к радости фанатов анонсировала выход нового альбома. Он будет называться "Красиво" и будет выпущен уже 2 апреля.

"В тебе все сводит меня с ума КРАСИВО. 2 апреля на стриминговых площадках", - написала Тина.

"Мы начинаем новую эру высокого стиля", - добавила певица в комментариях.

Как сообщалось, недавно знакомая Кароль рассказала, какая она соседка - хореограф и танцовщица Яна Заец, которая снимала вместе с певицей квартиру, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине.

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Новости Украины Тина Карольпевец
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