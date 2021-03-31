Тина Кароль восхитила натуральной красотой на фото без макияжа

Знаменитая певица Тина Кароль, которая недавно рассекретила свою диету, поделилась в сети весьма откровенным кадром. Артистка решила показать свою натуральную красоту и выложила фото лица без капли макияжа.
Соответствующий снимок звезда опубликовала в разделе Сториз своего Instagram.
Тина сделала селфи, позируя в черной майке и с немного растрепанными распущенными волосами. Артистка не стала наносить косметику, так что можно хорошо рассмотреть ее натуральное лицо. При этом она нежно и несколько грустно улыбается.
"Начнем", - загадочно подписала фото Кароль.
Тина Кароль показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники звезды делятся впечатлениями от ее фото без макияжа на фан-страничках Кароль.
Также певица поделилась мини-видео на своей страничке, которым к радости фанатов анонсировала выход нового альбома. Он будет называться "Красиво" и будет выпущен уже 2 апреля.
"В тебе все сводит меня с ума КРАСИВО. 2 апреля на стриминговых площадках", - написала Тина.
"Мы начинаем новую эру высокого стиля", - добавила певица в комментариях.
Как сообщалось, недавно знакомая Кароль рассказала, какая она соседка - хореограф и танцовщица Яна Заец, которая снимала вместе с певицей квартиру, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине.