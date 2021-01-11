Тина Кароль восхитила поклонников откровенным фото, на котором оголила грудь
Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников чувственными фотографиями. На этот раз популярная украинская певица оголила грудь, чем восхитила подписчиков.
Новую фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram, где у нее 1,7 миллиона подписчиков. На снимке она стоит в черном платье, в котором большой вырез на спине и боках.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
"Я скорее лед, чем снег", - написала Кароль.
Пользователи сети прокомментировали ее фото.
- Нет, Тина, ты явный огонь. Потому от тебя исходит любовь, свет и тепло;
- Вау;
- Тина, простите, но вы пламя;
- Если лед - то самый невероятный, трепетный, искренний и сентиментальный;
- Ты - любовь!
- Ну скорее это самый любимый лед, который я видела;
- Шикарная;
- Вы лучик света;
- Очень нравится;
- Обалденное фото;
- Роскошная;
- Зачаровывающая, как и лед;
- Богиня скорее;
- Тушите меня, пожар;
- Мы тебя любим.
Стоит отметить, что Тина Кароль не единственная, которая сегодня показала откровенное фото. Даша Астафьева опубликовала фото из новой эротической фотосессии. Даша позировала в одном халате без белья, она распахнула одежду так, что поклонники без труда смогли рассмотреть интимные детали ее груди.
Напомним, Тина Кароль восхитила поклонников новым образом для "Голоса страны".