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Тина Кароль восхитила поклонников откровенным фото, на котором оголила грудь

Новина українською → Понедельник 11 января 2021 23:26
Тина Кароль восхитила поклонников откровенным фото, на котором оголила грудь Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Роман Мирончук

Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников чувственными фотографиями. На этот раз популярная украинская певица оголила грудь, чем восхитила подписчиков.

Новую фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram, где у нее 1,7 миллиона подписчиков. На снимке она стоит в черном платье, в котором большой вырез на спине и боках.

Тина Кароль восхитила поклонников откровенным фото, на котором оголила грудь

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я скорее лед, чем снег", - написала Кароль.

Пользователи сети прокомментировали ее фото.

  • Нет, Тина, ты явный огонь. Потому от тебя исходит любовь, свет и тепло;
  • Вау;
  • Тина, простите, но вы пламя;
  • Если лед - то самый невероятный, трепетный, искренний и сентиментальный;
  • Ты - любовь!
  • Ну скорее это самый любимый лед, который я видела;
  • Шикарная;
  • Вы лучик света;
  • Очень нравится;
  • Обалденное фото;
  • Роскошная;
  • Зачаровывающая, как и лед;
  • Богиня скорее;
  • Тушите меня, пожар;
  • Мы тебя любим.

Стоит отметить, что Тина Кароль не единственная, которая сегодня показала откровенное фото. Даша Астафьева опубликовала фото из новой эротической фотосессии. Даша позировала в одном халате без белья, она распахнула одежду так, что поклонники без труда смогли рассмотреть интимные детали ее груди.

Напомним, Тина Кароль восхитила поклонников новым образом для "Голоса страны".

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