Тіна Кароль захопила шанувальників відвертим фото, на якому оголила груди
Тіна Кароль продовжує радувати своїх шанувальників чуттєвими фотографіями. На цей раз популярна українська співачка оголила груди, чим захопила фоловерів.
Нову фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де у неї 1,7 мільйона дописувачів. На знімку вона стоїть у чорній сукні, в якій великий виріз на спині і боках.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
"Я лід швидше, ніж сніг", - написала Кароль.
Користувачі мережі прокоментували її фото.
- Ні, Тіна, ти явний вогонь. Бо від тебе виходить любов, світло і тепло;
- Вау;
- Тіна, вибачте, але ви полум'я;
- Якщо лід - той самий неймовірний, трепетний, щирий і сентиментальний;
- Ти - любов!
- Ну скоріше це найулюбленіший лід, який я бачила;
- Шикарна;
- Ви промінчик світла;
- Дуже подобається;
- Шалене фото;
- Розкішна;
- Зачаровуєш, як і лід;
- Богиня скоріше;
- Гасіть мене, пожежа;
- Ми тебе любимо
Варто зазначити, що Тіна Кароль не єдина, яка сьогодні показала відверте фото. Даша Астаф'єва опублікувала фото з нової еротичній фотосесії. Даша позувала в одному халаті без білизни, вона розкрила одяг так, що шанувальники легко змогли розглянути інтимні деталі її грудей.
Нагадаємо, Тіна Кароль захопила шанувальників новим образом для "Голосу країни".