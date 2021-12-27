Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили Рождество
Западные звезды традиционно с размахом отметили Рождество. А потому теплые семейные фото в костюмах Санты и пижамах буквально заполнили сеть.
Предлагаем полюбоваться самыми яркими и атмосферными из них.
Рождество – отличный повод собраться с родными, который не пропускает ни одна звездная семья. Особенно активно вели себя в Instagram этом году Риз Уизерспун, Ким Кардашьян, Мэрайя Кэрри, Хейди Клум и Наоми Кэмпбел, которые сделали массу красочных фото на фоне елок в окружении близких.
Тина Кунаки порадовала очаровательным снимком с оригинальным декором и своими стройными ногами. Как и Кендалл Дженнер, которая сделала завораживающую фотосессию на фоне рождественских огней. А вот Белла Хадид, которая обычно любит окунуть фанатов в атмосферу их семейного очага, в этом году отправилась на благотворительную акцию. Кто еще из знаменитостей чем занимался в этот знаменательный вечер, смотрите ниже.
Риз Уизерспун с мужем и детьми (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Ким Кардашьян с детьми и мамой (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Тина Кунаки сделала соблазнительное фото (фото: instagram.com/tinakunakey)
Наоми Кэмпбелл отметила первое Рождество с дочерью (фото: instagram.com/naomi)
Хайди Клум с мужем и родными (фото: instagram.com/heidiklum)
Мэрайя Кэри с мужем и детьми (фото: instagram.com/mariahcarey)
Белла Хадид работала (фото: instagram.com/bellahadid)
Загадочная Кендалл Дженнер в роскошном образе (фото: instagram.com/kendalljenner)
Лили Коллинз с парнем (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Семья Болдуинов (фото: instagram.com/hilariabaldwin)
Криштиану Роналдо в окружении родных (фото: instagram.com/cristiano)
Ева Лонгория с родными (фото: instagram.com/evalongoria)