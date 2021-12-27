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Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили Рождество

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Понедельник 27 декабря 2021 19:42
Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили Рождество Криштиану Роналду с семьей (фото: instagram.com/cristiano)
Автор: RBC.UA

Западные звезды традиционно с размахом отметили Рождество. А потому теплые семейные фото в костюмах Санты и пижамах буквально заполнили сеть.

Предлагаем полюбоваться самыми яркими и атмосферными из них.

Рождество – отличный повод собраться с родными, который не пропускает ни одна звездная семья. Особенно активно вели себя в Instagram этом году Риз Уизерспун, Ким Кардашьян, Мэрайя Кэрри, Хейди Клум и Наоми Кэмпбел, которые сделали массу красочных фото на фоне елок в окружении близких.

Тина Кунаки порадовала очаровательным снимком с оригинальным декором и своими стройными ногами. Как и Кендалл Дженнер, которая сделала завораживающую фотосессию на фоне рождественских огней. А вот Белла Хадид, которая обычно любит окунуть фанатов в атмосферу их семейного очага, в этом году отправилась на благотворительную акцию. Кто еще из знаменитостей чем занимался в этот знаменательный вечер, смотрите ниже.

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоТина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоТина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоРиз Уизерспун с мужем и детьми (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоКим Кардашьян с детьми и мамой (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили Рождество

Тина Кунаки сделала соблазнительное фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили Рождество

Наоми Кэмпбелл отметила первое Рождество с дочерью (фото: instagram.com/naomi)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили Рождество

Хайди Клум с мужем и родными (фото: instagram.com/heidiklum)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоМэрайя Кэри с мужем и детьми (фото: instagram.com/mariahcarey)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоБелла Хадид работала (фото: instagram.com/bellahadid)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоЗагадочная Кендалл Дженнер в роскошном образе (фото: instagram.com/kendalljenner)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоЛили Коллинз с парнем (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоСемья Болдуинов (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоКриштиану Роналдо в окружении родных (фото: instagram.com/cristiano)

Тина Кунаки, Риз Уизерспун, Наоми Кэмпбелл и другие: как звезды отметили РождествоЕва Лонгория с родными (фото: instagram.com/evalongoria)

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