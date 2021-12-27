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Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили Різдво

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Понеділок 27 грудня 2021 19:42
Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили Різдво Кріштіану Роналду з сім'єю (фото: instagram.com/cristiano)
Автор: RBC.UA

Західні зірки традиційно з розмахом відзначили Різдво. А тому теплі сімейні фото в костюмах Санти і піжамах буквально заповнили мережу.

Пропонуємо помилуватися найяскравішими і найбільш атмосферними з них.

Різдво – відмінний привід зібратися з рідними, який не пропускає жодна зіркова сім'я. Особливо активно вели себе в Instagram цього року Різ Уізерспун, Кім Кардашьян, Мерайя Керрі, Хейді Клум і Наомі Кемпбел, які зробили масу барвистих фото на тлі ялинок в оточенні близьких.

Тіна Кунакі порадувала чарівним знімком з оригінальним декором і своїми стрункими ногами. Як і Кендалл Дженнер, яка зробила заворожуючу фотосесію на тлі різдвяних вогнів. А ось Белла Хадід, яка зазвичай любить занурити фанатів в атмосферу їх сімейного вогнища, в цьому році вирушила на благодійну акцію. Хто ще зі знаменитостей чим займався в цей знаменний вечір, дивіться нижче.

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоТіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоТіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоРіз Уізерспун з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоКім Кардашян з дітьми та мамою (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили Різдво

Тіна Кунакі зробила спокусливе фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили Різдво

Наомі Кемпбелл відзначила перше Різдво з дочкою (фото: instagram.com/naomi)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили Різдво

Хайді Клум з чоловіком і рідними (фото: instagram.com/heidiklum)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоМерайя Кері з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/mariahcarey)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоБелла Хадід працювала (фото: instagram.com/bellahadid)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоЗагадкова Кендалл Дженнер в розкішному образі (фото: instagram.com/kendalljenner)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоЛілі Коллінз з хлопцем (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоСім'я Болдуїнів (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоКріштіану Роналдо в оточенні рідних (фото: instagram.com/cristiano)

Тіна Кунакі, Різ Уізерспун, Наомі Кемпбелл та інші: як зірки відзначили РіздвоЄва Лонгорія з рідними (фото: instagram.com/evalongoria)

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