Тодоренко и Топалов задумались о пополнении в семье: имя уже придумали

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов уже два года счастливы в браке и растят сынишку Михаила, которого в семье называют Майклом. Несмотря на плотные графики, они уже задумываются о втором малыше и даже есть идеи по поводу имен. Об этом пара рассказала в интервью журналу "7 дней", опровергнув слухи о том, что Регина уже беременна.

Звездная семья также снялась в стильной и нежной фотосессии, некоторыми кадрами из которой они поделились на своих страничках в Instagram.

По словам Тодоренко, они не планируют останавливаться на одном ребенке.

"Конечно, мне хочется родить еще одного ребенка. А может, и не одного. Но если говорить о детях, то, если Бог даст, в скором времени это действительно произойдет", - призналась ведущая.

Сейчас муж и жена уже задумываются над именем для наследника. Топалов шутит — у его жены уже наверняка есть наметки на эту тему.

"Кажется, нашего второго сына будут звать Рома. А дочку Лена", - с юмором отметил артист.

Влад намекает на их с Региной партнеров в шоу "Ледниковый период", где они сейчас снимаются и много времени проводят на катке. Топалов катается с Еленой Ильиных, а его жена - с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Отметим, что Ильиных замужем за скандальным танцором балета Сергеем Полуниным и в этом году родила ему сына Мира.

"Есть люди, как я, которые оооооочень дооооолгоооо до всего "доходят"... так вот, я с каждым днём всё больше понимаю, каааак же мне повезло и какой я счастливый. Нет большей награды для мужчины, чем иметь рядом лучшую женщину и, как следствие, лучших детей! Спасибо тебе за всё, моя любоффф!" - трогательно обратился к любимой Топалов в Instagram.

Регина Тодоренко и Влад Топалов снялись в трогательной семейной фотосессии (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Регина Тодоренко раскрыла поклонникам правду о своей жизни и показала, как выглядит без косметики.

Также Регина Тодоренко рассказала о тонкостях взаимодействия современных детей и родителей, которые хотят идти в ногу со временем.