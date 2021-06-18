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Тонкая талия и аппетитные формы: Кайли Дженнер блистает в соблазнительном платье

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США, Пятница 18 июня 2021 21:27
Тонкая талия и аппетитные формы: Кайли Дженнер блистает в соблазнительном платье Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер запостила новые фото в вечернем образе. Девушка предстала в компании своей мамы Крис Дженнер.

На новых фото в своем блоге бизнесвумен и модель выглядит просто обворожительно!

Кайли Дженнер выбрала для выхода в свет черное платье с высоким разрезом по ноге и шлейфом. С пышной отделкой и юбкой, оно сделало формы молодой миллиардерши еще более выразительными, а талию - тонкой. В дополнение к наряду девушка надела босоножки на высоких шпильках. Чтобы выглядеть максимально гламурно, она обратилась к мастерам, которые сделали ей высокую изысканную прическу, а также выразительный макияж.

Тонкая талия и аппетитные формы: Кайли Дженнер блистает в соблазнительном платьеТонкая талия и аппетитные формы: Кайли Дженнер блистает в соблазнительном платьеКайли и Крис Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Крис позирует в длинном белом атласном платье, украшенном тонким шнурком на талии. Мама и дочь обнимаются, стоя посреди комнаты. "Воссоединение KUWTK сегодня вечером на E!. Кто смотрит?", - написала Кайли.

"Ох, этот лук", "Первая", "Ты выглядишь потрясающе, малышка!", "Красавицы", - такими комплиментами наградили их фолловеры.

Напомним, недавно Кайли воссоединилась с отцом своего ребенка, американским музыкантом Трэвисом Скоттом. Пара вышла в свет вместе с дочерью.

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