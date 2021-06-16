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Снова вместе: Кайли Дженнер вышла в свет с любимым и трехлетней дочерью

Новина українською →
США, Среда 16 июня 2021 16:27
Снова вместе: Кайли Дженнер вышла в свет с любимым и трехлетней дочерью Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

23-летняя Кайли Дженнер и 29-летний Трэвис Скотт расстались около двух лет назад. Но все это время поклонники не переставали лелеять надежду на их воссоединение. В последнее время пара часто появлялась вместе на публике, подогревая слухи о своем возобновленном романе.

И вот на молодые родители и вовсе вышли в свет вместе со своей дочерью. Фото с ивента Кайли показала в своем блоге.

Накануне звездное семейство побывало на благотворительном вечере Parsons Benefit в Нью-Йорке. На красной дорожке Трэвис и Кайли вели себя, как влюбленные: обнимались и целовались. А в своей речи музыкант, которому вручили награду за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость, назвал Дженнер своей "женушкой".

Снова вместе: Кайли Дженнер вышла в свет с любимым и трехлетней дочерью

Снова вместе: Кайли Дженнер вышла в свет с любимым и трехлетней дочерьюСнова вместе: Кайли Дженнер вышла в свет с любимым и трехлетней дочерьюСнова вместе: Кайли Дженнер вышла в свет с любимым и трехлетней дочерьюКайли Дженнер снова счастлива в отношениях (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Сторми, я люблю тебя. Женушка, и тебя я люблю!", - сказал он.

Инсайдер, который побывал за кулисами мероприятия, также поспешил добавить: без камер и лишних глаз пара вела себя не мене трепетно. "Похоже, они снова вместе", - заключил он.

Ранее Кайли показала, какой маникюр будет самым модным этим летом.

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