Топ-5 фатальных ошибок при выборе одежды: стилист сделала предостережение модницам

Стилист рассказала, как избежать грубых ошибок во время похода по магазинам

Выбор подходящего гардероба и грамотный подход к покупке вещей – это база для стильного образа и умения всегда и везде выглядеть актуально, при этом не потратив лишних средств. О том, какие роковые ошибки совершают модницы во время шоппинга рассказала на странице в Instagram стилист Вика Барва.

Эксперт назвала топ-5 основных оплошностей тех, кто оправился за покупками новинок гардероба.

1. На шоппинге примерять отдельно вещь. Например, нужен вам свитер, вы набрали в примерочную разные варианты, выбрали тот, что понравился, но пришли домой и поняли, что он не подходит под имеющуюся одежду. Выход: примерять понравившуюся вещь с похожими вещами из дома сразу в комплектах.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Вторая ошибка вытекает из первой: вещи покупаются комплектами и носятся только так, а о том, что эти же вещи можно носить другим способом не догадываетесь. Выход: изучайте комбинаторику вещей.



3. Выбирать черный цвет, как универсальный и подходящий подо все, особенно черный цвет в обуви. С точки зрения колористики черный цвет – это ахромат и, соответственно, со всем будет сочетаться. Но на практике мало кому идет черный цвет, а в обуви он выглядит слишком тяжелым. Черный цвет нужно уметь носить, выбирать его осознанно, а не от безысходности.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Покупать одежду на будущее похудение или набор веса. Оформляйте свою внешность на текущее состояние фигуры. Похудение может не наступить, а красивой вы будете уже сейчас.



5. Обувь спортивных брендов под все: мол, носят же сейчас кеды и кроссовки и с платьями, и с костюмами. На самом деле всего несколько моделей из спортивных брендов годятся для городских комплектов. Все остальное предназначено исключительно для спорта. Обувь в спортивной стилистике покупаем вне спортивных магазинов.

Напомним, что ранее дизайнер Андре Тан научил носить самые трендовые осенние оттенки.

К слову, стилист Ксения Господинова рассказала, с чем комбинировать тренд осени 2020 - кардиган.