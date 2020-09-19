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Как носить тренд осени 2020 – кардиаган: подробный гид от стилиста

Новина українською → Суббота 19 сентября 2020 17:35
Как носить тренд осени 2020 – кардиаган: подробный гид от стилиста Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист научила правильно носить хит осени - кардиган

Кардиганы уверенно вернулись в моду и стали одним из главных трендов холодного сезона. Осталось научиться их правильно комбинировать, чтобы образ получился актуальным и довершенным. Как это сделать, рассказала на странице в Instagram стилист Ксения Господинова.

В осенний сезон к нам перешел тренд на вязаные кардиганы. Особенно актуальны варианты пастельных оттенков — лаймовые, лиловые, фисташковые и бежевые.

С чем носить?

Для любительниц брюк/ джинсов с высокой талией подойдут укороченные кардиганы. Они подчеркнут фигуру и создадут имитацию силуэта "песочные часы".

Как носить тренд осени 2020 – кардиаган: подробный гид от стилиста
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Модели грубой вязки с объемными плечами будут хорошо сочетаться с кожаными брюками или бермудами.

Как носить тренд осени 2020 – кардиаган: подробный гид от стилиста

Как носить тренд осени 2020 – кардиаган: подробный гид от стилиста
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Тонкие, облегающие фигуру кардиганы созданы для того, чтобы носить их на голое тело. Для стильного комплекта надевайте с юбками миди или джинсами.

Как носить тренд осени 2020 – кардиаган: подробный гид от стилиста

Как носить тренд осени 2020 – кардиаган: подробный гид от стилиста

Как носить тренд осени 2020 – кардиаган: подробный гид от стилиста

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Также стилист поговоила о бананках, которые не сдают лидерские позиции. Если раньше подобная сумка считалась спортивной, сейчас же можно найти очень красивые и привлекательные варианты в разных стилях.

Ее можно комбинировать с классическими вещами для создания интересных повседневных образов, и не стоит носить исключительно со спортивным костюмом. Чтоб образ выглядел актуально, носим ее как кросс-боди — через плечо.

Напомним, что ранее стилист Катрин Дойл назвала самые трендовые оттенки осени-зимы 2020 в одежде.

К слову, стилист Карина Каприэлова научила правильно носить вещи-оверсайз.

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