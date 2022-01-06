Топ-5 соблазнительных образов на выход от Ирины Шейк, которые осмелится повторить не каждая
Ирина Шейк 6 января отмечает 36-летие. Вспоминаем горячие образы одной из самых соблазнительных моделей современности.
За годы работы на подиуме модель приняла участие в показах всех лучших брендов и снялась, пожалуй, во всех стилях. Но именно на соблазнительные наряды любят делать акцент фотографы и стилисты.
Что не удивительно: обладательница идеальных пропорций фигуры, которая не привыкла считать калории и обожает свое нетрадиционно роскошное для модели тело умеет сделать образ максимально сексуальным.
Она одинаково хорошо смотрится в "глухих" платьях, эффектных мини и шелковых пижамах. Любуемся самыми провокационными Ирины Шейк, в которых она выходила в свет за последнее время.
Ирина Шейк во всех нарядах соблазнительна (фото: instagram.com/irinashayk)
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