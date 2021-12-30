Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают "голые" платья: топ-10 горячих образов
Прозрачные платья в блестящих камнях уже давно волнуют модные сердца, но в будущем сезоне весна-лето 2022 – это настоящий хит. Похожие появились в коллекциях AMI, Tom Ford, Saint Laurent, Khaite, Givenchy и других брендов, уверенно вытеснив "скромные" наряды.
Многие дизайнеры также создали свои вариации на тему, вдохновившись девизом – чем больше оголенного тела, тем лучше. Этот тренд тут же перехватили знаменитости по всему миру, выбирая "голые" платья для красных ковровых дорожек, концертов, клипов и светских событий.
Мы собрали топ-10 звездных красавиц, которые обожают блистать в прозрачных платьях.
С каждым годом поклонниц "голых" платьев становится все больше. В уходящем году к рядам любительниц продемонстрировать свою фигуру под тончайшей тканью присоединилась Зои Кравиц, которая выбрала его для Met Gala, а также Ксения Мишина – актриса весьма часто стала устраивать откровенные съемки.
А вот Кендалл Дженнер, Рианна, Дуа Липа, Ирина Шейк и Тина Кароль уже стали настоящими "посланницами" этого тренда. Предлагаем полюбоваться самыми эффектными нарядами и вдохновиться на собственные стильные эксперименты будущим летом.
Зои Кравиц (фото: instagram.com/ysl)
Кали Учис (фото: instagram.com/kaliuchis)
Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Megan Thee Stallion (фото: instagram.com/theestallion)
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)
Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)
Также читайте, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото).
Ранее мы писали, что Канье Уэст решил поселиться напротив Ким Кардашьян, от чего экс-жена не в восторге.
А еще смотрите, кто из знаменитых актрис победил в престижных конкурсах красоты.