ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают "голые" платья: топ-10 горячих образов

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 20:23
Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают "голые" платья: топ-10 горячих образов Звезды в "голых" платьях (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Прозрачные платья в блестящих камнях уже давно волнуют модные сердца, но в будущем сезоне весна-лето 2022 – это настоящий хит. Похожие появились в коллекциях AMI, Tom Ford, Saint Laurent, Khaite, Givenchy и других брендов, уверенно вытеснив "скромные" наряды.

Многие дизайнеры также создали свои вариации на тему, вдохновившись девизом – чем больше оголенного тела, тем лучше. Этот тренд тут же перехватили знаменитости по всему миру, выбирая "голые" платья для красных ковровых дорожек, концертов, клипов и светских событий.

Мы собрали топ-10 звездных красавиц, которые обожают блистать в прозрачных платьях.

С каждым годом поклонниц "голых" платьев становится все больше. В уходящем году к рядам любительниц продемонстрировать свою фигуру под тончайшей тканью присоединилась Зои Кравиц, которая выбрала его для Met Gala, а также Ксения Мишина – актриса весьма часто стала устраивать откровенные съемки.

А вот Кендалл Дженнер, Рианна, Дуа Липа, Ирина Шейк и Тина Кароль уже стали настоящими "посланницами" этого тренда. Предлагаем полюбоваться самыми эффектными нарядами и вдохновиться на собственные стильные эксперименты будущим летом.

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образов

Зои Кравиц (фото: instagram.com/ysl)

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образов

Кали Учис (фото: instagram.com/kaliuchis)

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовКсения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовДуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовКендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовКсения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовКсения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовКсения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образов

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовТина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовMegan Thee Stallion​​​​​​​ (фото: instagram.com/theestallion)

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовИрина Шейк​​​​​​​ (фото: instagram.com/irinashayk)

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образов

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Ксения Мишина, Меган Фокс и другие звезды, которые обожают &quot;голые&quot; платья: топ-10 горячих образовМеган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Также читайте, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото).

Ранее мы писали, что Канье Уэст решил поселиться напротив Ким Кардашьян, от чего экс-жена не в восторге.

А еще смотрите, кто из знаменитых актрис победил в престижных конкурсах красоты.

Читайте LITE в Google News
Ксения Мишина Шоу-бизнес Меган Фокс Тина Кароль Ирина Шейк Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет потепление: где на Новый год будет +7 градусов
В Украину идет потепление: где на Новый год будет +7 градусов