Топ-7 секретов от украинской певицы Софии Егоровой, чтобы оставаться продуктивной и счастливой

Украинская певица София Егорова считает, что у каждой девушки есть свои собственные секреты, как оставаться в хорошей форме: как быстро избавиться от прыщика, когда вечером твой выпускной, или как уложить свои брови, чтоб лицо казалось худее.
Специально для Lite певица поделилась своими лайфхаками.
Не включайте телефон в первое время после сна. Наверное, это о "внутреннем" уходе за собой, ведь когда день начинается с огромного потока сообщений - можно потеряться с самого утра. А ведь "как день встретишь - так его и проведешь".
Зарядка по утрам. Обычно у меня это растяжка и легкая разминка, чтоб проснуться и зарядиться хорошей энергией. Тяну шпагаты, иногда делаю стойки - на голове и на руках, мостики. В основном, как "подскажет" тело.
Утро надо начинать правильно (фото: instagram.com/sofia.yegorova)
Залог хорошего настроения - красивые брови. Вот правда, когда они подкорректированы, уложены и оформлены - всегда хочется улыбаться и все трудности по плечу. Каждое утро я укладываю брови специальными мылом и щеточкой, чтобы все было ок.
Тоник с кислотами, если у вас жирная кожа. Если страдаете от прыщей, то вам может подойти тоник с АНА и BHA кислотами. Я пользуюсь каждый день по 2 раза: утром и вечером. Но в первой половине дня после него нужно обязательно наносит крем с SPF.
Хороший шампунь. Я мою голову каждое утро, ведь артисту-девушке всегда важно быть красивой и ухоженной. И что бы ни писали на упаковке - важно читать состав самого шампуня. На первом месте должна стоят вода, потом сульфаты, которые и очищают кожу головы.
Кстати, есть очень важное правило, но многие его НЕ соблюдают - шампунь нужно наносить только на кожу головы, а на длину волос нельзя. И мой личный лайфхак - попробуйте нанести бальзам для волос перед мытьем шампунем, а не после. Волосы скажут спасибо!
7 километров каждый день. Это примерно 10 500 шагов или 2 часа на свежем воздухе в наушниках с аудиокнигой или с подругой по видеосвязь. Ну или на крайний случай - решение рабочих вопросов в аудио- или письменном формате. Придумать можно все, что хочешь - главное желание!
На днях София Егорова презентовала новую песню и видео - Когда ты со мной (Dance Version). Танцевальную версию создали саундпродюсеры и диджеи Shnaps & Sanya Dymov. Режиссером видеоработы стал известный украинский клипмейкер Юрий Движон (DVIZHON). Героем видео Софии стал актер Александр Рудинский, широкой аудитории он полюбился по роли в популярном украинском сериале "Первые ласточки".