Топ самых горячих образов Санты Димопулос: от соблазнительной кошечки до страстной львицы

Санта Димопулос – одна из самых эффектных женщин украинского шоу-бизнеса, которая не представляет свою жизнь без ярких образов. По выбору вещей 33-летней певицы можно легко отследить все модные течения. Но ее страсть к соблазнительным нарядам неподвластна времени и трендам. По всей видимости, так на девушку повлияла работа в популярной группе "ВИА Гра".

Впрочем, Санта всегда стремилась подчеркнуть выдающиеся природные данные. Поэтому давайте полюбуемся самыми горячими образами фаворитки нового сезона Танцев со звездами.

Максимальная женственность

Санта обожает женственные платья. Рюши, оборки, милые расцветки и прочие атрибуты таких нарядов невероятно к лицу молодой маме. Но при всей своей "скромности" в них всегда есть место откровенным деталям. Глубокий вырез или высокий разрез на ноге как бы ненароком демонстрируют соблазнительное тело красавицы.

Санта Димопулос очень женственная (фото: instagram.com/santadimopulos)

Дикая кошечка

Леопардовый принт, похоже, никогда не выйдет из моды. И Санте это на руку – анималистические расцветки делают ее яркую внешность еще более эффектной. Девушка любит сочетать платья в бельевом стиле с вязаными кофтами и жакетами.

"Дикая кошечка" Санта (фото: instagram.com/santadimopulos)

Пижамная вечеринка

Пижамы давно "вышли на улицы", перестали быть просто одеждой для дома и сна. Санта обожает варианты нежных пастельных тонов, которые выгодно оттеняют ее смуглую кожу.

Санта Димопулос в пижаме (фото: instagram.com/santadimopulos)

Lady in red

Красный – однозначно цвет Санты. Девушка любит использовать его в страстных вечерних образах, когда хочет произвести впечатление или выделиться на светском ивенте. Без сомнения, ей это удается!

Красный – однозначно цвет Санты Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Морская богиня

Продумывая отпускной гардероб, Санта всегда оставляет место женственным нарядам. В них можно отправиться в ресторан, прогуляться по морскому побережью и сделать несколько эффектных кадров для блога. Секрет таких платьев: довольно закрытый крой и пикантные детали, которые всегда оставляют место фантазиям.

Морская богиня (фото: instagram.com/santadimopulos)

Поймать в сети

Для съемок и фотосессий певице подбирают максимально горячие образы, способные полной мерой продемонстрировать ее совершенное тело. Один из самых ярких примеров – пикантный наряд, состоящий из полупрозрачных полос.

Санта Димопулос любит горячие образы (фото: instagram.com/santadimopulos)

Строгие линии и кружево

Четкие линии жакета очерчивают изгибы тела, узоры кружев добавляют пикантную нотку роскоши и соблазна… От декольте Санты и ее стройных бедер просто невозможно оторвать взгляд!

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Ваш выход

Если в обычной жизни Санта обожает горячие образы, то на сцене накал страстей и вовсе достигает своего предела. Чего только стоит ее выход в красном платье с пеной оборок и выразительным лифом, украшенном цветами. Не удивительно, что девушка – одна из самых любимых зрителями персонажей на популярном шоу.

Димопулос на сцене очень горячая (фото: instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что недавно Санта рассказала, что похудела на 14 килограммов после родов, и показала впечатляющее фото.

Также певица назвала имя своего главного конкурента на Танцах со звездами 2020.