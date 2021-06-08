ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Топлес и в крошечных трусиках: Слава Каминская показала свое жаркое утро в солнечной Турции

Новина українською →
Турция, Вторник 08 июня 2021 13:19
Топлес и в крошечных трусиках: Слава Каминская показала свое жаркое утро в солнечной Турции Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Каминская по примеру звездных коллег решила, что лучшее начало лета – это релакс у моря. Так, певица отправилась в турецкий Бодрум, и не одна, а с приятной компанией. Вместе с ней полетела Даша Астафьева, которая уже успела отдохнуть в Турции и будоражила фантазию поклонников горячими кадрами с побережья. Слава также не устояла перед соблазном сделать снимок на фоне живописных пейзажей.

В ее Instagam появился пикантный кадр.

Слава позирует топлес в черных крошечных трусиках с кружевной вставкой. Она расположилась на балконе отельного номера и предусмотрительно прикрыла обнаженный бюст руками. Артитка спрятала глаза от солнца за темными очками круглой формы.

"Я смотрю, заказанные персики перепутали, и занесли вам в номер", - с юмором прокомментировала снимок подруги Даша Астафьева. "Заходи на фотозону", – пригласила коллегу Слава.

"Ну все…. Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо?" - поинтересовалась в шутку жена Владимира Остапчука Кристина. "Я со своим самоваром", – намекнула на наличие любимого рядом звезда.

Топлес и в крошечных трусиках: Слава Каминская показала свое жаркое утро в солнечной Турции

Слава Каминская взбудоражила фото топлес (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники по достоинству оценили жаркое фото певицы.

  • Хороша
  • Мама Миа, как красиво
  • Ох, огонь! Взбудоражила весь отель
  • Шикарная
  • Богиня
  • Жара
  • Ой, мамочка, какая красавица
  • Красиво, спора нет. И не пошло совсем. Молодец

Напомним, что ранее Слава Каминская появилась на светском мероприятии в роскошном белом платье и заговорила о свадьбе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Даша Астафьева НеАнгелы Слава Каминская
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Кто выиграет Евро 2020: топ главных претендентов на чемпионство
Кто выиграет Евро 2020: топ главных претендентов на чемпионство