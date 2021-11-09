Близкие встревожены: стали известны новые подробности романа Ким Кардашьян

В целом близкие Ким одобряют ее выбор. По их мнению, Пит веселый, остроумный, расслабленный и всегда может отвлечь Кардашьян от мыслей о разводе и экс-муже.

"Очевидно, что ей не хватает радости и веселья в жизни, а с Питом она, конечно, может получить эти эмоции", - говорит источник, приближенный к звезде. Актер - буквально полная противоположность бывшего мужа Ким.

Ким Кардашьян с мамой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Но друзья Ким уверены, что она не должна торопить события. Прежде, чем строить с ним отношения, ей нужно узнать его лучше. Как известно, парень имеет репутацию ловеласа. Только за последнее время он крутил романы с Кейт Бекинсейл, Маргарет Куэлли, Кайей Гербер и Фиби Дайневор. К тому же у него давно есть проблемы с психикой и наркозависимостью, от которых периодически лечится в клиниках.

"Все рады за Ким, но в то же время призывают ее не слишком увлекаться и не забегать вперед. Пит не просто так имеет репутацию сердцееда. Хотя его намерения могут быть благородными, есть опасения, что Ким может пострадать", - заявил аноним.

Пит Дэвидсон (фото: instagram.com/petedavidsons)