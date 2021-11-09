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Близкие встревожены: стали известны новые подробности романа Ким Кардашьян

Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян и Канье Уэст после заявления о разводе начали активно строить свою личную жизнь. Так, инстадива стала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном. А Канье Уэст на днях вывел в свет новую девушку. Близкие 41-летней бизнесвумен считают, что таким образом он хочет привлечь ее внимание. А потому радуются, что она нашла себе достойного парня.

Но многое в этом романе их все же настораживает. О том, как отреагировала семья Ким на ее нового бойфренда, рассказал инсайдер.

В целом близкие Ким одобряют ее выбор. По их мнению, Пит веселый, остроумный, расслабленный и всегда может отвлечь Кардашьян от мыслей о разводе и экс-муже.

"Очевидно, что ей не хватает радости и веселья в жизни, а с Питом она, конечно, может получить эти эмоции", - говорит источник, приближенный к звезде. Актер - буквально полная противоположность бывшего мужа Ким.

Ким Кардашьян с мамой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Но друзья Ким уверены, что она не должна торопить события. Прежде, чем строить с ним отношения, ей нужно узнать его лучше. Как известно, парень имеет репутацию ловеласа. Только за последнее время он крутил романы с Кейт Бекинсейл, Маргарет Куэлли, Кайей Гербер и Фиби Дайневор. К тому же у него давно есть проблемы с психикой и наркозависимостью, от которых периодически лечится в клиниках.

"Все рады за Ким, но в то же время призывают ее не слишком увлекаться и не забегать вперед. Пит не просто так имеет репутацию сердцееда. Хотя его намерения могут быть благородными, есть опасения, что Ким может пострадать", - заявил аноним.

Пит Дэвидсон (фото: instagram.com/petedavidsons)

Ранее в сети появились слухи, что Канье Уэст хочет вернуть Ким.

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