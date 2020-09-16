Три поколения вместе: Влад Яма с семьей отдыхает на Азовском море

Хореограф наслаждается временем в кругу самых близких
Известный украинский хореограф и бессменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма решил насладиться последними теплыми и солнечными днями и вместе с семьей отправился на море в перерыве между съемками.
На своей Instagram-страничке он поделился очаровательным семейным фото, на котором показал целых три поколения. Так, на снимке на берегу моря запечатлены сам танцовщик, его жена Лилиана, сын Леон и родители.
Семейство отдыхает на Бирючем острове, что в Азовском море. Им даже посчастливилось понаблюдать за дикими дельфинами в море!
Влад Яма поделился милым фото с женой, сыном и родителями с отдыха на море (фото: instagram.com/vladyama_official)
"А МЫ НА МОРЕ!.. 10 часов на авто - и три поколения Ям продлили себе лето! Вместе и в любви! Искупались, посмотрели шоу дельфинов, идём жарить рыбку", - поделился счастливый Влад.
Пользователи сети оставили под публикацией много умиленных комментариев и отметили, что маленький Леон очень похож на дедушку.
Скриншот комментариев
Ранее Влад Яма раззадорил сеть чувственным черно-белым фото с женой.
Также сообщалось, что Влад Яма побаловал фотосетом с женой и сыном и рассказал, что семья для него – самое главное.