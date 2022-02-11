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Трижды мама: plus-size модель Эшли Грэм показала первое фото новорожденных близнецов

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Пятница 11 февраля 2022 11:08
Трижды мама: plus-size модель Эшли Грэм показала первое фото новорожденных близнецов Эшли Грэм впервые показала детей (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Ольга Турчаникова

Эшли Грэм стала трижды мамой в январе этого года – у популярной plus-size модели родились близнецы. 34-летняя звезда коротко объявила о данном событии, пообещав вернуться с подробностями. И наконец сдержала свое слово.

В блоге она продемонстрировала первые фото сыновей, раскрыв их имена. Детей Эшли Грэм и ее супруг Джастин Ирвин назвали Романом и Малачи.

"Мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу делать сложные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей. Не могу дождаться, чтобы скоро поделиться с вами своими родами и послеродовым путешествием", – написала модель.

Трижды мама: plus-size модель Эшли Грэм показала первое фото новорожденных близнецовТрижды мама: plus-size модель Эшли Грэм показала первое фото новорожденных близнецовТрижды мама: plus-size модель Эшли Грэм показала первое фото новорожденных близнецовЭшли Грэм с детьми и мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли запостила свое фото с мальчиками, а также поделилась трогательными фото, где детей держит отец. На еще одном снимке с новорожденными снят старший сын пары – годовалый Айзек.

Модель рассказала, что родила на 40-й неделе беременности и была удивлена тому, что вынашивает близнецов так долго. Другие подробности она наверняка расскажет в подкасте, как и в случае с первой беременностью.

Ранее мы писали про Эшли Грэм, Эльзу Хоск, Синди Кроуфорд и других звезд, которые поделились опытом домашних родов.

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