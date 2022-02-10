Свежий тренд: Дуа Липа возвращает в моду кислотные оттенки
На недавней церемонии BRIT Awards Дуа Липа стала обладательницей награды в номинации "Лучший поп или R&B артист". Но получить награду лично не смогла: артистка отправилась в тур Dua Lipa Future Nostalgia Tour.
Для поклонников и своей команды записала видеосообщение, в котором поблагодарила всех за поддержку.
Первый концерт певица дала в Майами. Для выступления звезде создали несколько ярких образов. Один из них стал лучшей демонстрацией, что тренд на кислотные оттенки вернулся.
9 февраля звезда вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне с кружевом кислотно-желтого цвета. Образ дополнили высокие перчатки и ботинки на устойчивом каблуке. Волосы певицы были завиты и распущены, а макияж выполнен в ярких тонах. Похоже, блестящие тени на веках в духе 90-х также в моде.
Дуа Липа обожает неон (фото: Getty Images)
Напомним, недавно звездный парикмахер Люк Хершесон, который работает с Дуа Липой, поделился с vogue.fr своими экспертными секретами, как сделать тонкие волосы более густыми с помощью нескольких простых советов.
Также смотрите лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022.