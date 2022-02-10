Свежий тренд: Дуа Липа возвращает в моду кислотные оттенки

На недавней церемонии BRIT Awards Дуа Липа стала обладательницей награды в номинации "Лучший поп или R&B артист". Но получить награду лично не смогла: артистка отправилась в тур Dua Lipa Future Nostalgia Tour.

Для поклонников и своей команды записала видеосообщение, в котором поблагодарила всех за поддержку.