Тройной удар: полуголые сестры Кардашьян-Дженнер снялись в общей пикантной фотосессии

Ким Кардашьян представила новую коллекцию своего бренда Skims. В промо снялись, помимо самой хозяйки бренда, ее младшие сестры: 23-летняя Кайли Дженнер, а также 25-летняя Кендалл Дженнер. Вышло горячо!

Фото и видео девушки выложили в своих блогах сети Instagram , а также на официальной странице бренда.

Девушки надели новую линию сексуального белья, выпущенную специально ко Дню святого Валентина. Коллекция была призвана, в первую очередь, порадовать себя. Но соблазнить любого мужчину в ней тоже не составило бы труда. Что и продемонстрировали знаменитые сестры.

Сестры в новой фотосессии (фото: instagram.com/skims)

Ким, Кайли и Кендалл блистают в откровенной фотосессии практически полуголыми. Новая коллекция создана в белом, красном, оранжевом, черном и телесном оттенках, и все изделия сестры поспешили примерить. Антураж в виде тортиков, конфет и цветов, которыми девушки украшают свои совершенные тела, только добавил огня.

Фотосессия вышла горячей (видео: instagram.com/skims)

Напомним, не так давно Ким также представила новую коллекцию макияжа для своего бренда KKW BEAUTY, которая носит название Matte Mauve & Matte Honey. Чтобы ее представить в лучшем свете, звезда также решила сделать соблазнительную фотосессию.