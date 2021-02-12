Взять на заметку: Кайли Дженнер показала, как носить самые модные джинсы весны

Итак, какие же джинсы стоит присмотреть себе на новый теплый сезон? Однозначно рекорды популярности бьет модель с широкими штанинами. В случае с Кайли, они еще и расклешаются от бедра. Яркий жизнерадостный принт и высокая посадка - еще 2 актуальных детали.

Кайли Дженнер в самых актуальных брюках весны (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли удачно скомбинировала брюки с белым топом, который выглядел достаточно нейтрально, но вырезы по бокам и длина добавили нужную горячую нотку. Из аксессуаров звезда сети и икона стиля выбрала синюю сумочку, а также золотую цепочку на талии и пластиковые кольца, о которых мы уже писали. С собой молодая мама прихватила курточку молочного оттенка и очки в белой оправе.