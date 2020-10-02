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Целлюлит красоте не помеха: Эшли Грэм в бикини доказала, что выглядит роскошно даже дома

Новина українською → Пятница 02 октября 2020 21:28
Целлюлит красоте не помеха: Эшли Грэм в бикини доказала, что выглядит роскошно даже дома Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Модель поделилась новой порцией откровенных фото

Эшли Грэм известна своей любовью к провокациям. Она всегда выступает за любовь к себе и к своему телу, не боясь выставлять его недостатки. За это ее и обожают многочисленные фанаты. В период беременности она демонстрировала растяжки, целлюлит и лишние килограммы. А после родов модель долго приходила в привычную форму, показывая, как это нелегко. Теперь счастливая мамочка радует фанатов видео, где кормит малыша в общественных местах, сцеживает молоко в такси и меняет сыну памперсы…

Целлюлит красоте не помеха: Эшли Грэм в бикини доказала, что выглядит роскошно даже домаЦеллюлит красоте не помеха: Эшли Грэм в бикини доказала, что выглядит роскошно даже дома

Целлюлит красоте не помеха: Эшли Грэм в бикини доказала, что выглядит роскошно даже домаЭшли на новых фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Но на этом провокации со стороны пышнотелой красавицы не закончились. В этот раз она опубликовала серию провокационных фото, на которых предстала в один стрингах. Кадры сделаны в домашней обстановке и призваны показать модель такой, какая она есть – без прикрас. Как всегда, она не стала скрывать целлюлит на бедрах, а даже пошутила о лишних килограммах в подписи. "Выглядит, как будто спагетти направились прямиком в мою задницу", – написала 32-летняя красавица. Пустую тарелку из-под спагетти она также продемонстрировала миру.

Целлюлит красоте не помеха: Эшли Грэм в бикини доказала, что выглядит роскошно даже дома

Модель не отказывает себе ни в чем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Фото модели вызвали противоречивые мнения. Половина была в восторге, отмечая смелость и красоту Эшли. А вторая половина выразила мнение, что Грэм могла бы выбрать и более удачные фото.

Напомним, недавно Эшли Грэм предстала в роскошном образе в духе Софи Лорен. Модель вышла на подиум миланской Недели моды.

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