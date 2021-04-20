Целую, куда хочу: жена Ступки резко высказалась о воспитании дочери

На фото Логунова запечатлена на пляже - она сидит на шезлонге в купальнике, прикрывшись полотенцем. Малышка Богдана, которой скоро исполнится 4 года, полулежит на маме и спит. При этом голова ее мамы в кадр не попала.

Полина Логунова показала фото с дочкой на отдыхе (фото: instagram.com/polinalogunova)

Жена Ступки довольно резко высказалась о советах психологов относительно того, как следует вести себя с детьми. Она во многом с ними не согласна и поступает так, как считает правильным сама.

"Часто читаю психологов, которые вещают о том, как целовать детей, обнимать, правильно или нет. Не знаю что у вас, а я с ее рождения целую ее постоянно, в губы, ножки, животик, куда хочу! Это мое совершенное творение и кто знает, сколько нам жить, но упускать минуты объятий и поцелуев я не намерена! Это моя вселенная, которая вьёт из меня верёвки, но любит как никто, я для неё горы сворачиваю, переписываю свою судьбу, целую и ношу на руках до сих пор. И плевать, что скажут, слова меняются временами, а наша любовь безупречна. Мы обожаем друг друга и постоянно целуемся, и знаете что, уважаемые "психологи", имела я вас ввиду", - заявила Полина.

Ведущая и блогер добавила, что ради дочери готова на все и всегда будет ее оберегать.

"Мое совершенное творение будет самым зацелованным малышом во вселенной. Я не отпускаю ее руку никогда, когда рядом. Она чувствует, что мама - защита. Так и есть, детка, мамочка - твоя опора и защита, твоя любовь, твоё самое надёжное плечо. Даже когда я боюсь водных горок я иду с тобой, мы катаемся на моей заднице, мне страшно, но я тебя обнимаю так, чтобы Тебе не было страшно. И в ответ она мне говорит просто(!), "мама, ты такая красивая, ты такая смелая", откуда это она взяла? С 1 секунды ее жизни - мы единое целое, а ещё "мы же подружки". Моя девочка, только моя, мой носик, мои глазки любимые, моё совершенство, моя вселенная", - трогательно поделилась звездная мама.

Муж и папа Дмитрий Ступка не остался в стороне - он явно полностью поддерживает жену в этом вопросе.

"Мои девочки самые лучшие!" - написал актер в комментарии к публикации.

Большинство подписчиков также согласились с Логуновой и отметили, что она все делает правильно.