Тяжело осознавать: Ребрик сделала непростое признание и рассекретила свой эпичный конфуз

Лилия Ребрик недавно переболела короновирусом и с удовольствием вернулась к работе – театральные подмостки уже заждались актрису, а ранние подъемы ради утренней программы вызвали у нее только трепет и восторг. И вот, из-за ужесточения карантинных мер и локдауна Лилия снова вынуждена приостановить гастрольный график, а ведь она так соскучилась по зрителям… Ведущая решила рассказать о конфузе, сучившимся с ней в начале карьеры и порассуждать о влиянии локдауна на жизнь театралов.

Она опубликовала несколько фото в сценическом образе и заговорила о кардинальных переменах в связи с началом эпидемии коронавируса в мире.

"Пандемия подрезала нам, театралам, крылья. Как же тяжело осознавать, что из-за коронавируса даже не знаешь, когда снова выйдешь на сцену! Но театр - это жизнь для каждого, кто творит его! Страшно, когда посчитаешь - сколько лет ты уже служишь! А хотя нет, не страшно: я своего возраста не стыжусь, потому что возраст - это об опыте, а НЕ о старении! Что мне скрывать?" - поделилась своими мыслями артистка.

Лилия обожает перевоплощаться на сцене (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На сцене одного из киевских театров Лилия уже около двадцати лет. Она рассказала о ярких и порой неожиданных ролях, которые ей удалось сыграть за этот период.

"На полтора-два часа ты становишься пылкой соблазнительницей или застенчивой горничной, или старой девой, или доброй и по уши влюбленной, или даже ... Пятачком из Винни Пуха (да, было такое тоже в моей карьере)", - призналась Ребрик.

Лилия скучает по овациям и зрителям (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия вспомнила и о своем первой роли в столичном театре – Ульяны из пьесе "Сватання на Гончарівці". Тогда же с Ребрик случилось знаковое событие, которое она с улыбкой вспоминает до сих пор.

"Тогда еще гример, а теперь уже моя подруга Наталья завязывала мне фартук на сцену. А костюмы подписаны всегда с обратной стороны. Так вот, она не заметила, как завязала его мне наизнанку и моя фамилия украшало мой костюм на протяжении всей моей премьеры на большой сцене", - поделилась забавным случаем из театральной жизни ведущая.