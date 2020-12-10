Тюрбан и спортивный костюм: Джамала призналась, как придумала свой "странненький" стиль

Джамала недавно призналась своим фанатам, что история выбора имен ее сынишек окутана настоящей мистикой. Певица поделилась трогательными семейными фото и рассказала, что одно из имен ей... приснилось!

А теперь звезда открыла карты, почему ее стиль, по ее же словам, такой "странненький". Певица призналась, что она рада, когда ее копируют, но и сама она нашла в свое время, кем вдохновиться.

Джамала, когда к ней пришло вдохновение (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Про "странненький" стиль. За мой небольшой творческий путь я менялась много раз, экспериментировала со стилем, образами, прическами. И мне это нравится!

В этом есть ощущение нового времени, свобода, вдохновение.

Приятно, когда вижу, что малышки вдохновляются мной, делают стрижки, как у меня, стригут челки, надевают шляпы, выпрямляют волосы, делают волну, косички, каре, носят чалмушки и т. д.

И вы часто спрашиваете, а кем же вдохновляюсь я? На самом деле у меня нет идолов или девушек, которые являются для меня образцами стиля все время. Я бы сказала, что это происходит этапами, периодами, нет такого, что мне нравится чей-то стиль продолжительный период.

Например, последнее время мне очень нравится стиль британки M.I.A. Очень импонирует, как она совмещает спорт с элементами востока. Увидела аутентичные домики в Brayka Bay hotel и с помощью подручных средств сделала несколько фото.

Да, кстати, платок, из которого я соорудила тюрбан (на фото), на самом деле - слинг для малышей. Style, make & photo by me", - написала звезда.

Напомним, певица ранее рассказала, как поддерживать иммунитет: Джамала дала поклонникам ценные советы.