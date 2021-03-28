Убедилась на личном опыте: порноактриса из "Холостяка 11" высказалась о дружбе на проекте

Проект "Холостяк 11" набирает обороты и уже успел ознаменоваться громким скандалом . Так, в четвертом выпуске шоу покинула Анна Гузеева. Девушку обвинили якобы в занятиях эскортом, а сама она позже расставила все точки над "і" – Анна уверят, что слухи были всего лишь происками недоброжелательницы из прошлого. Казалось бы, может ли быть между девушками дружба, когда все они соперницы и борются за одного мужчину. "Да", - однозначно ответила экс-учамстница "Холостяка 11", бывшая порноактриса Адель Асанти (Настя Распутина).

Так, на странице в Instagram Настя опубликовала групповое фото со своими подругами, которых нашла на проекте.

Участницы шоу позируют в одном из столичных заведений за большим столом. На встречу женским коллективом собрались: Надин Медведчук, Елена Титова, Кристина Пустовар, Валентина Панченко и Валентина Петренко, Ольга Сидоренко, Алла Резниченко, Виктория Завгородная, Хана Мамедова и Юлия Данькова.

"Хочу сказать, что хоть я и не нашла свою любовь на шоу "Холостяк", я встретила там прекрасных девушек, с которыми мы стали настоящими подругами. На самом деле, настоящая, искренняя женская дружба на "Холостяке" - это не миф, она правда существует и я на своем личном опыте в этом убедилась. Я действительно благодарна проекту за встречу с этими девочками и, думаю, мы будем дружить еще очень и очень долго", - отметила Настя.

Настя поделилась фото с подругами-участница "Холостяка 11" (фото: instagram.com/adelasantyxx)

"А потом, когда смотришь комментарии на шоу, не прозреваете?" - интересовались фолловеры. " Мы все понимаем, что это экран, а мы вам показываем как в жизни", - ответила Кристина Пустовар.