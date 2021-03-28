ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Убедилась на личном опыте: порноактриса из "Холостяка 11" высказалась о дружбе на проекте

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 10:15
Убедилась на личном опыте: порноактриса из "Холостяка 11" высказалась о дружбе на проекте Адель Асанти (фото: instagram.com/adelasantyxx)
Автор: Lite

Проект "Холостяк 11" набирает обороты и уже успел ознаменоваться громким скандалом. Так, в четвертом выпуске шоу покинула Анна Гузеева. Девушку обвинили якобы в занятиях эскортом, а сама она позже расставила все точки над "і" – Анна уверят, что слухи были всего лишь происками недоброжелательницы из прошлого. Казалось бы, может ли быть между девушками дружба, когда все они соперницы и борются за одного мужчину. "Да", - однозначно ответила экс-учамстница "Холостяка 11", бывшая порноактриса Адель Асанти (Настя Распутина).

Так, на странице в Instagram Настя опубликовала групповое фото со своими подругами, которых нашла на проекте.

Участницы шоу позируют в одном из столичных заведений за большим столом. На встречу женским коллективом собрались: Надин Медведчук, Елена Титова, Кристина Пустовар, Валентина Панченко и Валентина Петренко, Ольга Сидоренко, Алла Резниченко, Виктория Завгородная, Хана Мамедова и Юлия Данькова.

"Хочу сказать, что хоть я и не нашла свою любовь на шоу "Холостяк", я встретила там прекрасных девушек, с которыми мы стали настоящими подругами. На самом деле, настоящая, искренняя женская дружба на "Холостяке" - это не миф, она правда существует и я на своем личном опыте в этом убедилась. Я действительно благодарна проекту за встречу с этими девочками и, думаю, мы будем дружить еще очень и очень долго", - отметила Настя.

Убедилась на личном опыте: порноактриса из &quot;Холостяка 11&quot; высказалась о дружбе на проекте

Настя поделилась фото с подругами-участница "Холостяка 11" (фото: instagram.com/adelasantyxx)

"А потом, когда смотришь комментарии на шоу, не прозреваете?" - интересовались фолловеры. " Мы все понимаем, что это экран, а мы вам показываем как в жизни", - ответила Кристина Пустовар.

Напомним, что ранее Настя-Адель рассказала о сложностях в семье и сделала признание об отце.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Холостяк
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине перевели часы: сколько сейчас времени?
В Украине перевели часы: сколько сейчас времени?