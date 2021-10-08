Участник "Холостячки 2" признался, что происходит в доме, когда нет камер: начинается кипиш
Участник самого романтического проекта "Холостячка 2" со Златой Огневич, бизнесмен из Львова Дмитрий Шевченко получил право первого свидания с певицей и поражал ее миксом экстрима и романтики. Предприниматель осуществил мечту звезды – прыгнул вместе с ней с парашютом. Он активно общается с подписчиками в соцсетях и отвеет на их вопросы, периодически выдавая тайны шоу.
Так, в Instagram Stories он рассказал о том, что твориться по ту сторону экрана, когда выключены камеры и рассказал об идеальной женщине.
"Самым сложным было открываться. Много людей было, много камер, из-за чего вел себя немножко скованно", - признался предприниматель.
"Когда камер нет – в доме тихо и спокойно. Но как только включаются камеру, откуда-то появляются голоса и ребята, и начинается кипиш", - рассказала Дмитрий закулисные секреты проекта.
Дмитрий Шевченко раскрыл секреты проекта (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
Также бизнесмен дал совет, как построить крепкие и счастливые отношения. "Больше разговаривайте между собой, больше общайтесь, больше наслаждайтесь друг другом и, конечно же, прислушивайтесь к сердцу", - отметил он.
Дмитрий рассекретил, какое главное качество в женщине рядом он ценит. "Когда женщина умеет мотивировать для того, чтобы я достигал новых целей", - уточнил он.
Предприниматель признался, что переживал после того, как в третьем выпуске Злата выгнала его товарища- бизнесмена Илью Закорецкого.
Дмитрий ответил на вопросы подписчиков
"На проект я пришел строить отношения, а не дружбу. Дружбу можно строить после", - поделился своей позицией Дмитрий.
К слову, Илья приезжал к Дмитрию в гости во Львов, где тот живет и развивает бизнес. Многие участники сдружились между собой, они вместе смотрят выпуски шоу и бурно обсуждают происходящее на экране.
К слову, в третьем выпуске "Холостячки 2" шоу покинул Илья Закорецкий, который поделился своими ощущениями после проекта.