Участник "Холостячки 2" признался, что происходит в доме, когда нет камер: начинается кипиш

Участник самого романтического проекта "Холостячка 2" со Златой Огневич, бизнесмен из Львова Дмитрий Шевченко получил право первого свидания с певицей и поражал ее миксом экстрима и романтики. Предприниматель осуществил мечту звезды – прыгнул вместе с ней с парашютом. Он активно общается с подписчиками в соцсетях и отвеет на их вопросы, периодически выдавая тайны шоу.

Так, в Instagram Stories он рассказал о том, что твориться по ту сторону экрана, когда выключены камеры и рассказал об идеальной женщине.

"Самым сложным было открываться. Много людей было, много камер, из-за чего вел себя немножко скованно", - признался предприниматель.

"Когда камер нет – в доме тихо и спокойно. Но как только включаются камеру, откуда-то появляются голоса и ребята, и начинается кипиш", - рассказала Дмитрий закулисные секреты проекта.

Дмитрий Шевченко раскрыл секреты проекта (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Также бизнесмен дал совет, как построить крепкие и счастливые отношения. "Больше разговаривайте между собой, больше общайтесь, больше наслаждайтесь друг другом и, конечно же, прислушивайтесь к сердцу", - отметил он.

Дмитрий рассекретил, какое главное качество в женщине рядом он ценит. "Когда женщина умеет мотивировать для того, чтобы я достигал новых целей", - уточнил он.

Предприниматель признался, что переживал после того, как в третьем выпуске Злата выгнала его товарища- бизнесмена Илью Закорецкого.

Дмитрий ответил на вопросы подписчиков

"На проект я пришел строить отношения, а не дружбу. Дружбу можно строить после", - поделился своей позицией Дмитрий.

К слову, Илья приезжал к Дмитрию в гости во Львов, где тот живет и развивает бизнес. Многие участники сдружились между собой, они вместе смотрят выпуски шоу и бурно обсуждают происходящее на экране.