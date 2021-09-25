Лучшее свидание в моей жизни: участник "Холостячки 2" исполнил мечту Огневич

В пятницу, 24 сентября состоялся 2-й выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка 2" . На первом же свидании участник из Львова Дмитрий Шевченко исполнил мечту главной героини Златы Огневич - мужчина устроил для певицы прыжок с парашютом.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото и своими эмоциями от такого приключения.

На снимках счастливая Злата запечатлена в специальном бело-оранжевом костюме и креплениях. Она позировала на поле после приземления.

Девушка явно осталась довольна - ведь она назвала это свидание лучшим.

"Лучшее свидание в моей жизни. Мечтала я о подобном? Да! И очень давно. Думала ли, что уже на первом свидании с мужчиной меня ожидает прыжок с парашютом? Конечно же нет! Я ушам своим не поверила, когда Дима предложил вместе прыгнуть. Да ещё с высоты 3000 метров. Ощущения… Всех слов не хватит, чтобы передать, насколько это круто, остро, фантастически незабываемо! Я влюбилась в небо с первого прыжка и теперь…. ХОЧУ ЕЩЁ!" - эмоционально призналась Огневич.

Злата Огневич исполнила давнюю мечту на "Холостячке" и прыгнула с парашютом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Певица рассказала, что вначале все же был страх, однако потом пришло чувство эйфории и оно того стоит.



"Первую проверку на силу духа и выносливость я прошла. Послевкусие сравнимо разве что с ощущениями после хорошего детокса- мысли и тело в полном порядке, лёгкость в каждой клеточке и крепкая мысль "Я могу всё!" Но вначале нужно пройти через СТРАХ, который пронизывает каждую клеточку во время падения и такую жуткую мысль "неужели я умерла, вот так быстро всё и закончилось?" Так вот! Долой все страхи! Лучше ощущать экстаз, эйфорию, бороться, побеждать и проигрывать, пробовать на вкус эту жизнь со всеми её подгоревшими блюдами и о*уенными мгновениями. Лучше так! Ничего не бойтесь, ЖИВИТЕ в кайф", - призвала исполнительница.

Злата и Дмитрий не могли сдержать эмоций после прыжка и полета в небе (фото: instagram.com/holostyakstb)

После прыжка Дмитрий и Злата отправились на романтический ужин на природе, где певицу ждал еще один сюрприз: Мужчина подготовил надпись "Злата и Дмитрий" с сердечком между именами и поджог ее. Выглядело это эффектно. Конечно же, в конце выпуска он получил бутоньерку от Огневич.

Сам Шевченко опубликовал кусочек видео из самолета, где видно, как он заботится о Злате и старается отвлечь ее от страхов и переживаний, держа за руку.

"Что для вас забота? Для меня забота, это чтобы девушка чувствовала себя маленькой беззаботной девочкой вне зависимости от того, что происходит. Так как наша история продолжается", - написал 37-летний предприниматель.