Участник "Танцев со звездами" попал в страшное ДТП: чудом не погиб

Звездный танцор признается: раньше очень был озабочен тем, что о нем думают другие. Однако все изменил один случай.

"Переосмыслил, что неважно, на чем ты ездишь, в чем ходишь, какой у тебя айфон, в каком обществе ты находишься. Надо ценить самое главное, что у тебя есть, это твоя жизнь, это развитие и стремление. А ездить на крутых машинах и всем показывать...всем все равно, на самом деле, кто и что ты. Вот всем было все равно, что я разбился. Приехала полиция. Меня один полицейский узнал. Говорит: "Я не понимаю, как он выжил". После этого я пристегиваю ремни безопасности везде, даже если по городу еду. Из своего опыта, если бы не ремень, я вылетел бы в люк, который был открыт", - вспоминает 25-летний Ежов.

Макс Ежов (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

Сегодня же он радуется простым вещам и ценит дружбу с теми, кто воспринимает его таким, каким он есть.

"У меня есть друзья, когда я был Максом Ежовым, просто пацаном с района, которые меня всегда поддерживали. А появились друзья после того, как я стал Максимом Ежовым. Они говорят: "Максим, познакомь меня с тем, с тем". Когда наступило затишье, то они все исчезли. Я терял большие суммы денег, потому что был доверчив. Думал - бизнес открою! 100 тысяч гривен я вложил. Меня кинули. Были свои нюансы. И для меня это плюс. Другой бы сказал: "Ой, все, конец жизни". Что здесь плохого? Это опыт. Так что я не отношусь к своим проблемам, как к ошибкам", - рассказал он в программе "Звездный путь".

Макс Ежов (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

В свое время партнерство с Лесей Никитюк в "Танцах" принесло Максу первую известность. И парень решил не останавливаться на достигнутом.

Сейчас он уже полтора года - в шоу-балете Оли Поляковой. За это время он успел стать неотъемлемой частью ее выступлений. По словам танцовщика, за время работы с Олей он стал не только ее коллегой, но и другом.

"Оля - классная. Она добрая, всегда поможет, откликнется. Требовательный руководитель. Я как-то забыл костюмы и меня лишили гонорара. Теперь перед тем, как ехать, я проверяю все костюмы", - говорит Ежов.

Макс Ежов (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

И несмотря на успех в шоу-бизнесе, танцовщик имеет необычную мечту.

"Я собираю друзей, обычных ребят, не мажоров, с района, даю возможность им переехать в Киев, помогаю с работой, и они работают, развиваются на данный момент. Моя мечта, я буду гордиться, если мне будет 80 лет, буду лежать в постели уже при смерти, и придет мой внук или правнук, или кого-то из моих пацанов внук или сын, который по-настоящему что-то изобретет для земли, для людей, полезное. Вот это достижение", - резюмировал он.