Участница украинского ТВ-шоу хотела покончить с собой из-за насилия в семье: он меня не жалеет

Участница популярного реалити "Кохання на виживання" украинка Маша хотела наложить на себя руки из-за поведения любимого человека. Об этом она рассказала во время съемок шоу Нового канала в Перу.

"Он может сказать, что я тупица, калека, дура. Становится обидно, начинаю плакать. А он меня не жалеет. Я даже узнала, как это – получить пощечину. Пришла на проект, чтобы Сергей никогда, ни при каких обстоятельствах не выплескивал на меня свои эмоции", – пожаловалась на вспыльчивость супруга девушка.

На последнем испытании Маша призналась, что боится мужа из-за его неуравновешенности, и даже хотела покончить с собой, чтобы любимого мучила совесть.

"Насколько нужно было довести человека, чтобы такие мысли вообще появились. Когда Сережа кричит, а снизу приходит сосед и спрашивает, все ли у вас хорошо, – это жестко", – говорит она.

Но и Маша тоже не всегда была на 100% права. Во время испытаний она злилась на супруга и вовсю ему это показывала.

"Наша самая главная проблема была в том, что мы не умели спокойно разговаривать. Сейчас тоже не без этого. Но уже стараемся прислушиваться друг к дружке. Со своей стороны, начала признавать, если была в чем-то не права. Могу подойти и извиниться, а не настаивать на своем", – призналась девушка.

Участники шоу "Кохання на виживання" на Новом канале

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