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Удобно и соблазнительно: Барбара Палвин показала идеальную фигуру в любимой домашней одежде

Автор: Lite

Супермодель всегда стильная и элегантная

Барбара Палвин не только одна из самых красивых девушек планеты, но еще и знатная шутница. Супермодель поделилась в своем Instagram новым снимком в роскошном нижнем белье и подписала фото: "Вот он, мой любимый наряд последних двух месяцев", намекая, что провела в таком виде долгие недели карантина у себя дома.

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На самом деле новое фото Палвин – профессиональное, сделанное для знаменитого бренда нижнего белья Victoria’s Secret, лицом которого является модель. Об этом говорит и идеальная укладка-локоны Барбары на снимке, и шикарный макияж в сдержанно-коричневых тонах: тени, губы и подводка, а еще, конечно же, отметка на посте, которую поставила модель.

Барбара Палвин покорила фолловеров соблазнительным снимком (instagram.com/realbarbarapalvin/)

Поклонники оценили шутку Палвин, но еще больше оценили ее красоту. На снимке модель демонстрирует идеальную фигуру в черном бюстгальтере и высоких кружевных бикини, на плечи девушки накинут черный шелковый халатик, в тон белью. Барбара соблазнительно смотрит в кадр, опираясь на руку и поправляя волосы.

"Ох, Барбара, Барбара...", "Ты выйдешь за меня замуж, любовь моя?", "Невероятная", - не сдерживали своих восторгов фолловеры в комментарии к посту.

Напомним, что у Барбары с личной жизнью все хорошо, она встречается с актером Диланом Спроусом – и недавно пара снялась в совместном фотопроекта для знаменитого глянца.

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