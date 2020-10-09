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Украинка с 15-ым размером груди поразила горячим фото: только для фанатов

Автор: Людмила Жукова

Украинская модель plus-size порадовала новым снимком

Украинка Мила Кузнецова с 15-ым размером груди в который раз балует поклонников откровенными фото. Обладательница самого большого бюста Украины не останавливается и публикует свои снимки в соцсетях, собирая под фото тысячи лайков.

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На этот раз 31-летняя Мила показала свое фото в ярко-красном купальнике на фоне сочной травы. Украинка дополнила образ солнцезащитными очками и утонченными сережками в ушах. Девушка призвала фанатов подписываться на ее страничку на сайте OnlyFans. Там можно будет увидеть фото без цензуры.

Мила Кузнецова представила новое фото в купальнике (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Стоит написать, что снимок Милы собрал в соцсети почти 8 тысяч лайков и сотни комментариев. Поклонники не скупятся на комплименты и отмечают, что купальник и фигура девушки в нем достойны высших похвал.

  • Ну очень крутая фотография!! Идет красный цвет.
  • Природна краса в чистому вигляді.
  • Какая классная фотка, а купальник просто огонь.
  • Вау какое фото, а красный цвет боди является изюминкой для тебя.

Напомним, Мила Кузнецова рассказала, что размер ее груди увеличился с 13-го до 15-го. При этом объем груди составляет 1,35 метра. Девушка говорит о том, что с ее размером необходимо беречь себя, поскольку от большого веса груди могут быть проблемы со спиной.

Мила занимается боксом, смешанными единоборствами, плавает и ездит на велосипеде.

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