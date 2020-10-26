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Украинка с самой большой грудью показала новые пикантные фото в белье

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 17:19
Украинка с самой большой грудью показала новые пикантные фото в белье Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)
Автор: Роман Мирончук

Украинская модель plus-size поделилась новыми снимками

Мила Кузнецова, обладательница титула "Самая большая натуральная грудь Украины", опубликовала новые соблазнительные снимки в сексуальном нижнем белье черного цвета.

Модель с 15-м размером груди поделилась соблазнительными снимками с поклонниками на своей странице в Instagram. Свой образ она дополнила диадемой и серьгами.

Украинка с самой большой грудью показала новые пикантные фото в бельеУкраинка с самой большой грудью показала новые пикантные фото в белье

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Поклонники Кузнецовой оценили ее образ и оставили свои восторженные комментарии. Стоит отметить, что снимки набрали почти 10 тысяч лайков.

  • Фигура топ, красиво;
  • Красивые большие бедра, как я и хотела;
  • Все очень красиво и аккуратно;
  • Мне даже фотографии понравились, Мила ты секси;
  • Попа огонь.

Напомним, Мила Кузнецова поразила поклонников своим горячим фото в ярко-красном купальнике на фоне сочной травы. Украинка дополнила образ солнцезащитными очками и утонченными сережками.

Ранее мы писали о том, что Мила Кузнецова кроме моделинга и участия в разных шоу, занимается боксом, единоборствами и другими активными видами спорта.

Девушка также рассказала, что с таким размером нужно тщательно беречь себя, поскольку от веса груди страдает в первую очередь спина. Она подчеркнула, что на ее страницу подписывается много мужчин, которые реагируют на грудь.

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