Украинка с самой большой грудью показала новые пикантные фото в белье
Украинская модель plus-size поделилась новыми снимками
Мила Кузнецова, обладательница титула "Самая большая натуральная грудь Украины", опубликовала новые соблазнительные снимки в сексуальном нижнем белье черного цвета.
Модель с 15-м размером груди поделилась соблазнительными снимками с поклонниками на своей странице в Instagram. Свой образ она дополнила диадемой и серьгами.
Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)
Поклонники Кузнецовой оценили ее образ и оставили свои восторженные комментарии. Стоит отметить, что снимки набрали почти 10 тысяч лайков.
- Фигура топ, красиво;
- Красивые большие бедра, как я и хотела;
- Все очень красиво и аккуратно;
- Мне даже фотографии понравились, Мила ты секси;
- Попа огонь.
Напомним, Мила Кузнецова поразила поклонников своим горячим фото в ярко-красном купальнике на фоне сочной травы. Украинка дополнила образ солнцезащитными очками и утонченными сережками.
Ранее мы писали о том, что Мила Кузнецова кроме моделинга и участия в разных шоу, занимается боксом, единоборствами и другими активными видами спорта.
Девушка также рассказала, что с таким размером нужно тщательно беречь себя, поскольку от веса груди страдает в первую очередь спина. Она подчеркнула, что на ее страницу подписывается много мужчин, которые реагируют на грудь.