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Українка з найбільшими грудьми показала нові пікантні фото в білизні

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 17:19
Українка з найбільшими грудьми показала нові пікантні фото в білизні Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)
Автор: Роман Мирончук

Українська модель plus-size поділилася новими знімками

Міла Кузнєцова, володарка титулу "Найбільші натуральні груди України", опублікувала нові спокусливі знімки в сексуальній спідній білизні чорного кольору.

Модель з 15-м розміром грудей поділилася спокусливими знімками з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Вона доповнила свій образ діадемою і сережками.

Українка з найбільшими грудьми показала нові пікантні фото в білизніУкраїнка з найбільшими грудьми показала нові пікантні фото в білизні

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Шанувальники Кузнєцової оцінили її образ і залишили свої захоплені коментарі. Варто зазначити, що знімки набрали майже 10 тисяч лайків.

  • Фігура топ, красиво;
  • Красиві великі стегна, як я і хотіла;
  • Все дуже красиво і акуратно;
  • Мені навіть фотографії сподобалися, Міла ти сексі;
  • Попа вогонь.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова вразила шанувальників своїм гарячим фото в яскраво-червоному купальнику на тлі соковитої трави. Українка доповнила образ сонцезахисними окулярами і витонченими сережками.

Раніше ми писали про те, що Міла Кузнєцова крім моделінгу та участі в різних шоу, займається боксом, єдиноборствами та іншими активними видами спорту.

Дівчина також розповіла, що з таким розміром потрібно ретельно берегти себе, оскільки від ваги грудях страждає в першу чергу спина. Вона підкреслила, що на її сторінку підписується багато чоловіків, які реагують на груди.

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