Украинская актриса поднялась на Килиманджаро на втором месяце беременности

Известная украинская актриса Даша Трегубова поднялась на Килиманджаро на втором месяце беременности. Своей историей звезда шокировала всех участников игрового шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

По словам знаменитости, этот случай произошел восемь лет назад, когда она прилетела в Кению, к друзьям, которые работали там в украинском посольстве.

"Мы с моим тогда еще парнем встретили у них Новый год, а потом решили подняться на Килиманджаро. Не имела в этом никакого опыта, поэтому решила, что нам не нужно покупать рюкзаки, ведь там будут носильщики. В конце концов пошли мы с одним большим чемоданом с вещами на двоих. И таки поднялись на Килиманджаро. Это было для меня что-то невероятное как для человека, который покорял разве что Андреевский спуск", - рассказала Даша.

А когда она уже спустилась с горы, то купила тест на беременность.

"Просто посчитала, что у меня "задержка". И поняла, что впервые в своей жизни беременна. Тогда у меня был уже второй месяц, а теперь есть дочь Полина", - отметила Трегубова.

Даша Трегубова выглядит сегодня потрясающе (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Напомним, что недавно Трегубова и ее коллега по актерскому цеху Тарас Цимбалюк снялись в клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг".