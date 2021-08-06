Украинская Мэрилин Монро: Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в платье-вышиванке

Украиская актриса и известная телеведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик невольно перевоплотилась в Мэрилин Монро. Звезда поделилась видеороликом со съемки ко Дню независимости 2021, в котором ей пришлось удерживать короткое платье, которое ветер так и норовил задрать.

Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram .

В кадре 40-летняя Ребрик позирует на крыше высотки в стильном розовом платье-вышиванке с черным орнаментом. Эффектный образ дополняют синие туфли-лодочки и такого же цвета массивные сережки.

Гуляющий на крыше сильный ветер задирает подол ее платье и растрепывает волосы - однако Лилия не растерялась и принялась кокетливо удерживать наряд, как в знаменитом видео с Мэрилин Монро. В процессе борьбы ведущей со стихией можно полюбоваться ее стройными ножками, которые ветер не раз обнажает.

"Готуємо для Вас святковий випуск @ranok_ua до Дня незалежності. Не всі кадри увійдуть в ефір, тому нехай це залишиться тут", - подписала публикацию Ребрик.

Фолловеры тут же окрестили ее "украинской Монро" и искупали в комплиментах.