Встретили люди в белом: Ребрик рассказала о поездке в Болгарию в условиях пандемии и дала совет туристам

Лили Ребрик при любой возможности старается выбраться в мужем на отдых – ведущая убеждена, что пары должны устраивать романтические уикенды без детей для поддержания огня страсти в отношениях. В этот раз Лилия и ее супруг хореограф Андрей Дикий улетели в Болгарию , правда, в поездке пришлось совмещать работу и отдых, но пара обрадовалась возможности сменить обстановку.

Она позирует в белоснежных шортах из натуральной ткани свободного кроя и рубашке оверсайз цвета фуксии. Также Лилия красовалась в купальнике. По фото становится ясно, что на побережье стоит ветреная погода, но это ничуть не портит настроение телезвезды.

В подписи к снимкам она решила рассказать о процедуре прохождения контроля в аэропорту в условиях пандемии и поделиться личным опытом.

Лилия совмещает отдых и работу в Болгарии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пара находится в небольшом городе Китен – это не совсем отпуск, но выкроить немного времени на себя Лилии и Андрею удалось.

"Чтобы попасть в саму Болгарию, мы сдавали ПЦР-тесты. Им неважно: вакцинирован ты или нет. По прилету, еще до паспортного контроля, нас встретили люди в белом, которые проверяли эти тесты, измеряли температуру. Но, если честно, все это имело какой-то комический вид. Слишком строгого контроля и действительно серьезного отношения ко всем этим бумажкам я не почувствовала", – отметила Лилия.

Она завила, что они с мужем успели получить по одной дозе вакцины еще в Киеве. Так, Ребрик напомнила, что в украину пока можно возвращаться из путешествий свободно, но с 5 августа необходимо будет сдавать ПЦР-тест по прилету, если человек не вакцинирован.

Лилия поделилась подробностями поездки в Болгарию в условиях падемии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"У своего семейного врача перед отлетом я получила документ о вакцинации, за рубежом его не примут, но по возвращению домой он спасает от самоизоляции в Дії и лишних затрат на ПЦР-тестирования", - пояснила ведущая.

Также она рассказала некоторые подробности своего авиапутешествия в Болгарию. "Самолет был полон. Перелет - комфортный: 1:00, 45 мин. Вообще я заметила, что людей сейчас очень много в аэропортах. Даже ощутимо больше, чем когда мы в мае ездили в Турцию", - поделилась наблюдениями Ребрик.