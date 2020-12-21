Украинская модель бросила лидера Imagine Dragons прямо на Рождество: это мой тебе подарок

Арина Любителева рассказала о своем разрыве с лидером группы Imagine Dragons Беном Макки. Она назвала причину расставания и поделилась деталями о своих отношениях с американским музыкантом.

Участница шоу "Супер Топ-модель" на Новом канале Арина Любителева призналась, что расставание с Беном Макки было на мирной ноте и основная причина – ее избранник был не готов к серьезным отношениям.

Девушка стала одной из самых успешных модельного реалити Нового канала и успела поработать со всемирно известными дизайнерами, попасть на обложку Harper’s Bazaar и дефилировать по подиумам в Нью-Йорке. Также она покорила сердце басиста популярной группы Imagine Dragons Бена Макки. Отношения пары продлились два года, но в конце 2019 года они разбежались.

"Мы расстались прямо перед Новым годом, в католическое Рождество. Это была моя инициатива. Не знаю, почему, но все отношения заканчиваю именно я. Мы расстались на хорошей ноте, я ему сказала: "Это мой подарок тебе". Он не хотел расставаться, сказал: "Давай я решу все свои проблемы и вернусь к тебе". Но для меня эта история закончена", - рассказала девушка и добавила, что причина расставания очень банальна – мужчина оказался не готов к серьезным отношениям.

Арина Любителева и Бен Макки

"Мы с Беном практически съехались. Я искала место, где буду учиться в Лас-Вегасе — нашла хороший музыкальный колледж недалеко от его дома. Но в последний момент мы поняли, что не готовы к серьезным отношениям. Точнее, я была готова, а он — нет. Во-первых, колледж — это очень дорого. Во-вторых, ему нужно было оформить спонсорские документы и нести за меня полную ответственность, покрывать все мои расходы. А у Бена и так было много своих проблем", - объяснила Арина Любителева.

Арина Любителева откровенно рассказала о своем разрыве с басистом Imagine Dragons

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