Украинская певица-миллионерша сделала заявление о болезни дочерей

Украинская певица Камалия, супруга миллионера Мохаммада Захура, рассказала о болезни своих дочерей. Ведь недавно вся семья - сама певица, ее супруг - британско-украинский миллионер пакистанского происхождения - и девочки-двойняшки заболели коронавирусом.

По словам певицы в Instagram, семья понемногу возвращается к прежней жизни. Уже сегодня дочки Арабелла и Мирабелла пошли в школу после больничного.

"Жизнь постепенно начинает налаживаться после COVID-19. Мои принцессы начали уже ходить в школу. Всем добра", - написала Камалия.

Дочери певицы Камалии (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Отметим, что ранее Камалия заявила, что состояние ее мужа ухудшилось из-за коронавируса. Она пискала, что у Захура поражено 40% легких.

Арабелла и Мирабелла учатся во втором классе филиала престижной британской международной школы. После длительного летнего отдыха в Турции Камалия решила оставить девочек на пару недель дома из-за пандемии и акклиматизации. Но карантин затянулся из-за того, что вся семья заболела коронавирусом.

Напомним, что Камалия заболела коронавирусом еще в начале сентября. 11 числа 43-летняя артистка призналась, что вирус подтвердили у всех членов ее семьи.