Украинская певица заговорила о токсичных отношениях, чтобы поддержать женщин

Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Это история о токсичных со зависимых отношениях. Моя героиня прекрасно понимает, что мужчина не готов на серьезные отношения. Он появляется тогда, когда хочет. Тем не менее только у нее зарождаются новые отношения, он сразу становится на пути, так как не может ее отпустить. Поэтому вся ее жизнь как на волнах - то вверх, то вниз", - говорит артистка.