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Украинская певица заговорила о токсичных отношениях, чтобы поддержать женщин

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Понедельник 25 октября 2021 19:43
Украинская певица заговорила о токсичных отношениях, чтобы поддержать женщин SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Lite

Участница шоу "Голос країни" SHADU в новой песне "Не делай мне волны" решила громко поднять тему токсичных отношений.

В композиции певица откровенно говорит тет-а-тет со своими чувствами, рассуждает и убеждает себя, что собственное "Я" и чувство уверенности очень важны.

К слову, все творчество Ксении Шадурской (настоящее имя артистки) построено на мотивации и поддержке женщин.

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Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Это история о токсичных со зависимых отношениях. Моя героиня прекрасно понимает, что мужчина не готов на серьезные отношения. Он появляется тогда, когда хочет. Тем не менее только у нее зарождаются новые отношения, он сразу становится на пути, так как не может ее отпустить. Поэтому вся ее жизнь как на волнах - то вверх, то вниз", - говорит артистка.

Раньше SHADU рассказала шокирующую историю, которая случилась с ней и ее друзьями.

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