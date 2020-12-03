Украинская поп-звезда будет выпускать духи с молоком бегемота

Наталка Карпа собирается экспериментировать в бьюти-индустрии

Певица Наталка Карпа выпустила собственную линейку духов. Звезда говорит, что вдохновилась примером Дженнифер Лопес, и на духах она останавливаться не планирует.

Почему она направилась в еще одну индустрию, девушка рассказала за кулисами шоу "Хто зверху?" на "Новом канале.

"Идея возникла еще в тинейджерском возрасте. Мне очень нравился подход Джей Ло. Она умела не только создавать духи, но красиво их подать. Я всегда знала, что стану известной артисткой и создам свою линейку духов. Ну вот, в какой-то момент я поняла, что хватит мечтать - надо действовать", - рассказывает Карпа.

Отметим, что на сегодня артистка уже успела выпустить три линейки парфюмерии, среди них - духи и серия ухода за волосами. И в планах певицы расширить ассортимент.

Участницы шоу "Хто зверху?"

"Хочу продолжать экспериментировать, - с улыбкой говорит Наталка. - Планирую в своей линейке использовать молоко бегемота. Этот экстракт считается очень сильным афродизиаком. Кстати, молоко имеет очень красивый розовый цвет".

Также Наталка поделилась секретом выбора аромата для себя.

"Очень люблю вечерние, шлейфовые. Те, которые каждый раз открываются новыми нотками. Выбираю под настроение, образ и событие. Считаю, что аромат - это такие невидимые, неосязаемые элементы, которые завершают образ и идентифицируют человека", - резюмировала певица.

Напомним, что Наталка Карпа в декабре 2019-го родила первенца от героя АТО Евгения Терехова с позывным "Титановый Джексон". Муж младше артистки на 8 лет.