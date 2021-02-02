Украинская поп-звезда в одном боди показала, как увеличивает грудь: пикантное видео

Самая поющая ведущая Ольга Цибульская радует поклонников не только пикантными фото и смелыми заявлениями, но и своим искрометным юмором. В этот раз она решила поделиться секретным лайфхаком, как увеличить грудь быстро и без лишних затрат.

На странице певицы в Instagram появилось забавное видео, на котором она позирует в полупрозрачном боди с корсетным лифом и красной накидке. На камеру певица показывает, как за считанные минуты увеличить размер бюста.

"На карантине нет корпоративов, нет денег на Эдгара Каминского. Поэтому делаем так", - певица продемонстрировала наглядный мастер-класс, как сделать "троечку". Она просто положила в лиф на косточках стандартные бумажные носовые платки.

В подписи под видео Оля предложила поклонникам пройти своеобразный тест на сходство с ней.

"На сколько процентов мы похожи? Считай и пиши в комментариях. Всегда думаю, что у нас с тобой куча общего и обращаюсь к тебе, как к себе. Но быть различными тоже круто! Проверим? ⠀

5% легко расскажу о своем вчерашнем сексе и о согоднишний завтрак ⠀

5% часто слушаю песни, которые напоминают мне романтические приключения ⠀

10% люблю мужа со светлыми глазами ⠀

5% не люблю бюстгальтер ⠀

10% люблю одежду, в которой чувствую себя секси ⠀

5% сплетни только добавляют мне крыльев ⠀

10% люблю читать ⠀

5% свободно говорю на испанском ⠀

5% знаю, что мой бывший смотрит мои Сторис

10% хочу уже и сейчас - это про меня ⠀⠀

5% легко знакомлюсь с новыми людьми ⠀

5% люблю быть в центре внимания ⠀

10% не читаю телефон своего мужчины ⠀

10% вру, что не читаю телефон своего мужчины"

Подписчики артистки тут же бросились высчитывать степен сходства с ней и делиться своими результатами. "Красотка", "Секси крошка", "Цыбульская, ты клевая", "Киця, ты прекрасная", "Крошка-малышка", - писали комплименты фолловеры Оли.

Напомним, что ранее Ольга Цибульская призналась, почему решила похудеть на 13.5 кило.