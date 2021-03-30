Украинская ТВ-звезда дала советы, как быстро похудеть к лету: это лучший способ!

Вопрос “как привести себя в форму к лету?” снова актуален. Даже закрытые на карантин спортзалы не останавливают тех, кто твердо решил создать фигуру мечты - а это не так-то и просто!

Звезда сериала "Швидка" на канале НЛО TV Анастасия Иванюк поделилась с Lite секретами, как она держит себя в форме, и к каким хитростям прибегает, когда нужно быстро похудеть.

"Не так давно открыла для себя с новой стороны занятия спортом в зале. Я когда-то рассказывала, что являлась сторонником спорта дома, но сейчас все кардинально поменялось. Главное, что я поняла — направлений в спорте очень много! Главное — выбрать что-то свое. Например, мне совсем не подходят монотонные занятия с повторяющимися движениями на тренажере. Я намного проще воспринимаю спорт в формате игры, исследования себя и своих возможностей!" – рассказала телезвезда.

Анастасия Иванюк (Фото: пресс-служба)

Какие упражнения помогают всегда быть в форме

Настя обожает приседания.

"Мне всегда приятно смотреть на красивые силуэты людей. Поверьте, простые приседы — это лучший способ увидеть в зеркале те самые желанные аппетитные формы. Не обязательно сразу приседать по 100 раз, достаточно начать с ежедневных приседов по 30-40 раз, и результат будет виден. Конечно, одного упражнения для достижения целей недостаточно, но с этого можно начать", - отметила она.

Анастасия Иванюк (Фото: пресс-служба)

Что делать, чтобы быстро похудеть?

Секрет актрисы максимально прост - моментально исключить из своего рациона сахар и мучное.

"Честно говоря, у меня есть повод для гордости — я выработала очень стойкую силу воли. Если будет нужно, то к хлебу и к шоколадкам я не буду подходить неделями. Конечно, исключать резко такие продукты не стоит. Лучше всего заменять чем-то полезным всегда, а не только для похудения. Но буду честной — сейчас грешу и очень часто", - с улыбкой говорит Настя.

Анастасия Иванюк (Фото: пресс-служба)

И как похудеть к лету?

На самом деле, говорит актриса, она сама только начинает разбираться в этом вопросе.

"Лично для себя я выбрала такой путь — хочу видеть в зеркале красивое тело всегда, а не только летом. Таким образом, стимул для занятий спортом есть всегда. И конечно, не стоит забывать, что спорт — это не только про красоту, но и про здоровье. Мне не хочется к сорока годам ходить с больным сердцем и спиной, поэтому… работаю на опережение!" – рассказала нам Иванюк.

Анастасия Иванюк (Фото: пресс-служба)