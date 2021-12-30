Украинские артисты раскрыли планы на новогодние праздники и загадали желания

Саунд-продюсер, композитор, экс-участник группы DZIDZIO, шоумен JULIK поздравил всех с новогодними и рождественскими праздниками и призвал украинцев кайфовать, любить и получать удовольствие от каждой минуты, часа и дня. Артист признался, что из года в год пытается это праздничное время провести с семьей и отказывается от корпоративов, хотя запросов много.

"Обожаю смаковать традиционные, новогодние блюда, пить шампанское под бой курантов и дарить своим родным подарки. Это хорошая возможность забыть об обыденности и перенестись в сказку, кстати которую мы создаем сами", - говорит артист.

Фото: JULIK

Он вспомнил, как в детстве его глаза "распирало от счастья", когда наступал Новый год, и он мог быстро изучить свои подарки. Повзрослев, презенты для шоумена отошли на задний план, и атмосфера взяла вверх.

"Уходящий год для меня особенный, ведь в моей жизни состоялся 10-летний юбилей в профессиональном шоу-бизнесе. Новый 2022 открывает новую страницу и я буду двигаться дальше", - сказал JULIK.

Шоумен высказал убежденность, что его творчество в новом году будет непривычным, и приятно удивит поклонников и станет настоящим сюрпризом для тех, кто еще за ним не следит: "такого Юлика, вы точно не ожидаете".

"А еще, от себя я хочу пожелать всем, в первую очередь - крепкого здоровья, ведь это самое основное, что может быть в нашей жизни", - подчеркнул артист.

"С наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю проживать жизнь здесь и сейчас: кайфуйте от каждой минуты, любите то, чем занимаетесь, а также будьте с тем(той), кого по-настоящему любите!" - пожелала SHADU (настоящее имя артистки Ксения Шадурская).

Участница шоу "Голос країни" рассказала, что новогодний праздник в ее понимании - магия, начало нового и чистого листа, а уж если начинать не с понедельника, то точно с Нового года.

Фото: SHADU

"Я люблю дарить подарки! Когда я вижу счастливые глаза моих близких - это несравненное счастье! В общем, процесс подбора подарков для родных - это какое-то чудо! Если бы вы знали, как я кайфую! Начинаю представлять, как нравится подарок, какую он пользу может дать или просто порадовать!" - поделилась радостным настроем SHADU.

Глыба украинской эстрады Павло Зибров поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал крепкого здоровья, мира домам, безумной любви, драйвового настроения и "больше танцев под Зиброва!"

"Этот новый год мы с семьей будем праздновать в гостях у друзей. Каждый принесет свое фирменное блюдо. Например, от нашей семьи кролик в сметане и наполеон", - поделился он планами.

Но смаковать в квартире долго не получиться - уже в час ночи звезда отправится на сцену на работу.

Фото: Павло Зибров

"Ведь в Новом году вас ждут невероятные сюрпризы - новые танцевальные хиты и крутые коллаборации!" - заинтриговал знаменитый артист.

Певица Екатерина Малицкая в своем поздравлении украинцев с Новым годом и Рождеством озвучила пожелание, чтобы в доме всегда было достаток и чтобы улыбка никогда не сходили с лиц - "ведь юмор, песня, хорошее настроение и близкие люди рядом - это то, что действительно делает нас счастливыми".

"А еще никогда не забывайте мечтать и верить в лучшее! Веселых и незабываемых праздников всем!" - отметила артистка.

Малицкая рассказала, что эти главные зимние праздники обычно встречает в семейном кругу. Стол накрывают традиционными блюдами, среди них салат "Оливье", бутерброды с красной икрой и разными вкусностями.

Фото: Екатерина Малицкая

"Я обожаю этот период, ведь кругом столько радостных детей, снежок, хоть и не всегда", - добавила она

Поздравляя с наступающими праздниками певица Uliana Royce пожелала, чтобы весь год Тигра был "только в кайф".

"Влюбляйтесь как впервые, путешествуйте, проводите время со своими близкими и, конечно, слушайте качественную музыку. Всех с наступающим Новым годом! Ваша Uliana Royce", - сказала артистка.

Фото: Uliana Royce