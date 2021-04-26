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Ультрамини и огромный бант: Дорофеева ошеломила ярким нарядом на "Голосі країни 2021"

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 17:57
Ультрамини и огромный бант: Дорофеева ошеломила ярким нарядом на "Голосі країни 2021" Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева вместе со своим подопечным Сергеем Лазановским празднует победу в проекте "Голос країни 2021". Певица и ее воспитанник до сих пор не могут поверить в происходящее, но у них уже масса планов на будущее, о которых пока счастливые победители молчат. Тем временем, артистка решила поделиться фото из закулисья и показать в деталях свой ошеломительный яркий наряд для суперфинала шоу.

Надя запостила в Instagram серию красочных фото и видео из закулиья суперфинала "Голосу країни 2021".

На последнем эфире 11 сезона проекта она красовалась в оригинальном наряде – ярко-розовом платье-мини с огромным бантом впереди. Звезда дополнила образ прозрачными перчатками на портупее. Особого внимания заслужили прическая и макиж, подчеркнувшие природную красоту певицы: высокий хвост и пару прядок. выпущенных на лицо, кошачь стрелки на верхнем веке и нюдовая трендовая помада.

Надя позирует со своим подопечяным Сергеем и показывает в камеру знак победы. Также она запечатлена в тренерском кресле и на бэкстейдже.

Звездного тренера и ее подопечного поздравили продюсер Ирина Горовая, певица Мишель Андраде и ведущий Дмитрий Комаров. Поклонники артистки порадовались вместе с ней и завалили Надю поздравлениями, а также сравнили ее с мировой поп-звездой и по достоинству оценили яркий и неординарный наряд.

  • Надя, твой наряд огонь
  • Твой образ был шикарный
  • Красавица
  • Вы невероятные! Такие милые и красивые
  • Обворожительная
  • Почему так похоже на Ариану Гранде

Напомним, что ранее Надя Дорофеева дала обещание своему подопечному-победителю, а он рассказал об особом талисмане, который принес ему удачу.

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