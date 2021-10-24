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В ультрамини и с трендовыой прической: Леся Никитюк сразила наповал смелым образом

Автор: Styler

Леся Никитюк не боится смелых нарядов, которые она демонстрирует на модельной фигуре – ведущая выбирает облегающие силуэты, пикантные мини и женственные соблазнительные фасоны. Ее образы часто отличаются откровенностью, ведущая следит за трендами и выглядит актуально в любое время года.

Так, Леди Ле продемонстрировала поклонникам в Instagram очередной пикантный образ в мини.

На Лесе – облегающая черная водолазка с оригинальным монохромным рисунком, выделавшим и подчеркнувшим ее волнительные изгибы, а также ультра короткая мини юбка со змеиным принтом. Аксессуары – массивная трендовая серебряная цепь на шее. Еще одна заметная модная деталь образа – так называемый пирсинг для волос (хэирпирсинг) или прическа в стиле викингов (металлические колечки и различные украшения на небольшой косичке).

Леся Никитюк показала смелый образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леди Ле предпочла ограничиться естественным макияжем и воспользовалась нюдовой помадой – именно она частый фаворит в создании мейка Леси.

Стоит отменить, что недавно Леся с размахом отметила 34-летие и в подписи под снимками в смелом образе порассуждала о новом этапе жизни:

"Ви спитаєте мене, як воно в 34? Я з вами завжди відверта, тому розказую! Одразу після Дня Народження, дуже захотілось послухати "Ретро FM"

  • Вчора без причини сходила в ЖЕК
  • Дітей я ще не маю, але чогось дуже захотілося внуків
  • І останнє.. нагадайте в коментарях, коли в Сільпо акція на рибу? В п’ятницю чи в суботу?".

Подписчики телезвезды подхватили ее шуточный тон и начали иронизировать насчет возраста в комментариях. Конечно же, они оставляли для Леси комплименты.

Напомним, что ранее накануне дня рождения Леся Никитюк сделала подборку своих самых горячих образов.

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Леся Никитюк