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Ума Турман впервые рассказала о сделанном аборте: мой темный секрет

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США, Среда 22 сентября 2021 20:20
Ума Турман впервые рассказала о сделанном аборте: мой темный секрет Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)
Автор: RBC.UA

51-летняя голливудская актриса Ума Турман сделала смелое заявление. Звезда призналась, что в юности сделала аборт.

Решиться на такой шаг было непросто, но Ума Турман своим примером хотела показать, что женщина должна иметь свободу выбора.

Такое заявление Турман сделала в ответ на запрет на прерывание беременности в Техасе. Сегодня уже многодетная мама (у Умы есть сын и дочь от бывшего мужа, актера Итона Хоука, а также дочь от романа с финансистом Арпадом Бюссоном) открыто заявила, что детей у нее могло быть четверо.

По словам Умы, аборт ей пришлось сделать еще в подростковом возрасте. В интервью актриса подчеркнула, что девушкам и женщинам необходим выбор, чтобы они смогли защитить себя.

Ума Турман впервые рассказала о сделанном аборте: мой темный секретУма Турман впервые рассказала о сделанном аборте: мой темный секретУма Турман с детьми (фото: instagram.com/umathurman)

"Этот закон - это еще один дискриминационный инструмент против тех, кто находится в экономически невыгодном положении", - считает Турман. Ведь по сути, рассуждает Ума, обеспеченные женщины найдут путь, как сделать это, а женщины из бедных слоев населени будут вынуждены рожать детей, о которых не смогут в итоге заботиться.

"До сегодняшнего дня это было моим самым темным секретом. Сейчас мне 51 год, и я рассказываю вам это из дома, где я вырастила троих детей, которыми безумно горжусь", - заявила любимица Квентина Тарантино.

Ранее мы писали про нового бойфренда Умы Турман, которого она встретила на карантине.

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